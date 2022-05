Uomini e Donne, l’ex tronista shock: “La notte piangevo, mai sottovalutare il problema” – VIDEO

L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo quasi un anno, si è aperto a parlare della sua malattia con i suoi fan. Ecco cosa ha rivelato e, soprattutto, il consiglio che ha voluto dare a chi si trova ad affrontare i suoi stessi problemi.

Durante la scorsa estate, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva spaventato i suoi fan spiegando che, da diverso tempo, non si sentiva più in forma. Probabilmente, la colpa era dei troppi impegni, oltre del carico professionale che stava sopportando, sicuramente molto al di sopra di quello che si poteva aspettare prima della fine del programma di Canale 5.

Davide Donadei, che fu un seguitissimo tronista della stagione 2020-21 aveva spiegato: “Ho fatto diversi esami ed analisi, infiniti direi e alla fine dei conti non è solo una semplice ‘celiachia’. C’è altro che per ora tengo per me. Se ho deciso, dopo essermi sentito male, di allontanarmi dai social è perché piano piano ho perso molti kg e faccio fatica a guardarmi“.

Uomini e Donne, l’ex tronista parla della sua malattia

Il messaggio inaspettato di Davide Donadei aveva gettato nello sconforto i suoi ammiratori. Quale malattia poteva avere l’ex tronista di Uomini e Donne? Lo ha voluto rivelare lui stesso con una serie di messaggi pubblicati su Instagram. Donadei ha voluto soprattutto dare risalto ai suoi stati d’animo e fornire un suggerimento a chi ha il suo stesso problema.

Donadei ha innanzitutto richiamato il fatto che si sentisse “a terra“, sia fisicamente che psicologicamente. Il problema aveva iniziato a manifestarsi durante la trasmissione Uomini e Donne. Pensava che, una volta lasciato il programma, tutto si risolvesse. Successe invece l’esatto opposto e ricorda che si vergognava moltissimo a farsi vedere in giro.

“Pensavo fosse lo stress e le emozioni, invece…“: la confessione

L’ex tronista di Uomini e Donne, parlando della malattia, ricorda che seguiva una dieta a basso indice glicemico, ma questo non migliorava la situazione. Fece degli accertamenti medici per scoprire le cause di quell’acne che rendeva il suo viso da venticinquenne poco gradevole. Controllò la tiroide, la glicemia, l’eventuale presenza di diabete.

Donadei ricorda di aver fatto diversi cicli di somministrazione di antibiotici, che gli avevano reso la faccia gonfia. Piangeva la notte, e continuò a chiedere un consulto a diversi medici finché non riuscì ad accertare dei problemi alla tiroide. L’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto sottolineare l’importanza dell’aspetto mentale anche in questo tipo di problemi.

