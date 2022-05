Tommaso Zorzi, una malattia lo affligge da 13 anni: non l’aveva mai detto prima – VIDEO

Tommaso Zorzi, dopo essere sparito per qualche giorno dai propri account social, ha voluto spiegare che c’è una malattia che lo sta affliggendo ormai da tredici anni, ed in questo momento non si sente bene. Ecco le sue parole.

La nuova avventura televisiva di Tommaso Zorzi non sta andando come si sperava. Il programma Questa è casa mia!, in onda su RealTime, non sta convincendo gli spettatori. In questo nuovo format televisivo quattro concorrenti sostengono di essere i proprietari della stessa casa: spetterà poi alla giuria capire chi stia mentendo.

Attraverso il proprio account Instagram, Tommaso Zorzi ha annunciato che il 27 maggio non verrà trasmessa una nuova puntata. Verranno piuttosto riproposte le repliche della terza e quarta puntata della trasmissione, che non ha mai raggiunto un milione di visualizzazioni uniche. Il 3 giugno andrà in onda la quarta puntata di Questa è casa mia!

Tommaso Zorzi e la malattia: ecco cosa ha detto

Oltre a parlare dei suoi impegni professionali, Tommaso Zorzi ha voluto prendersi un po’ di tempo per parlare con i suoi ammiratori e spiegare come mai da diversi giorni era completamente sparito dai social media. Ha rivelato di avere una malattia con cui sta lottando da 13 anni: non lo aveva mai rivelato prima, ed ha fatto capire che sta soffrendo.

Tommaso Zorzi ha spiegato di soffrire di ansia. Ha anche aggiunto che ormai è diventato molto esperto nella gestione delle sue crisi, che di solito durano dalle due alle tre settimane. Ha inoltre rivelato di non voler più prendere farmaci per i suoi problemi di ansia, sempre che non si trovi a soffrire di una crisi acuta.

“Voglio normalizzare la malattia, capita a tutti”: la scelta dell’ex GF Vip

Tommaso Zorzi ha voluto anche spiegare che la miglior cura per la sua malattia è quella di stare il più possibile lontano dai social media. Sembrerebbe infatti che i commenti di alcuni utenti lo mettano in uno stato ulteriore di agitazione. L’ex gieffino ha voluto anche spiegare che parlando apertamente dei suoi problemi vuole normalizzare anche gli stati di ansia.

Secondo l’ISTAT, l’ansia cronica grave si associa spesso a stati depressivi. Ne soffrirebbe addirittura il 7% della popolazione italiana con più di quattordici anni. Si tratta di un disturbo che cresce con l’aumentare dell’età e sarebbe anche influenzato dalla condizione lavorativa. Solitamente, chi ha un maggiore benessere soffre meno di ansia.

Ecco l’annuncio fatto da Tommaso Zorzi su Instagram, dove ha spiegato di quale malattia soffre da 13 anni: