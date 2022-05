Terremoto all’Isola dei Famosi, scoppia la polemica: è tutto finto?

Polemiche a non finire e retroscena svelati all’Isola dei Famosi 2022. La puntata in diretta di questa sera si prevede scoppiettante

Polemiche e illazioni sull’Isola dei Famosi 2022. Il reality show del momento, che ha anche slittato la sua chiusura di un altro mese, è stato preso di mira da alcune frecciatine scagliate dall’Italia.

Il programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alvin ha sempre lasciato qualche dubbio sulla veridicità dello svolgimento. In passato sono nate polemiche e presunte falsità sul possibile aiuto da parte della troupe dell’isola, soprattutto nel dare del cibo ai vip partecipanti.

Tutte illazioni sempre smentite dalla produzione e dai partecipanti delle varie edizioni. Ma di recente sono giunte rivelazioni a dir poco sorprendenti: la dott.ssa Dvora Ancona, noto chirurgo estetico, ha fatto trapelare la notizia secondo cui alcuni naufraghi facessero uso di botulino e ritocchi estetici sull’isola, ovviamente lontano dalle telecamere.

L’ex naufrago Luca Vismara difende l’Isola dei Famosi e smentisce le illazioni

Accuse ben precise quelle della dott.ssa Ancona, che mettono sempre più in dubbio l’onestà del reality e le prove ancor più complicate per i naufraghi rimasti sull’isola. A tali illazioni ha risposto un ex concorrente, ovvero il modello e influencer Luca Vismara.

L’uomo ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2019 e, interpellato su certe dichiarazioni scottanti e aiutini sotto banco, ha risposto così:

“Garantisco che non c’è nessun chirurgo che viene di nascosto a farci i botulini sull’isola. io infatti sembravo mio nonno! e smentisco chi dice che ci davano cibo di nascosto: io l’ho chiesto e mi hanno sempre detto di no, infatti sono dimagrito 19 kg durante questa esperienza”

Parole piuttosto chiare quelle di Luca Vismara, che smentisce categoricamente le voci secondo cui i naufraghi siano agevolati sia con del cibo sotto banco sia per apparire più belli di fronte alle telecamere.

Ma nonostante ciò la dott.ssa Dvora Ancona insiste. Nella giornata di ieri ha ancora puntato il dito contro Carmen Di Pietro e l’aspetto stranamente più tonico: “Sono certa che il 23 maggio scorso Carmen si è fatta il botulino. Basta guardare il suo viso e le differenze con il 7 aprile, è stranamente diverso”. Sarà argomento di discussione nella puntata di oggi?