Il Paradiso delle Signore 7, Vanessa Gravina se lo fa scappare in diretta: pubblico attonito

Continuano a spuntare novità su Il Paradiso delle Signore 7, con Vanessa Gravina che si è fatta scapare un’anticipazione in diretta: cosa succede.

A breve inizieranno le nuove riprese de Il Paradiso delle Signore 7. In queste settimane stanno spuntando fuori numerose anticipazioni. A sganciare la bomba ci ha pensato Vanessa Gravina: le sue parole in diretta sorprendono il pubblico.

L’ultima puntata della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore 6 è andata in onda lo scorso 29 aprile, con il magazzino milanese che ha simbolicamente abbassato le serrande e dato l’appuntamento con le vicende dei Conti, dei Guarnieri, dei Colombo e delle Veneri alla prossima stagione. Da diversi giorni però i telespettatori si chiedono quando andra in onda la settima serie di episodi della soap opera Rai. A rispondere a questa domanda è stata l’attrice che nella soap impersona da quattro stagioni la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo collegamento con il programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno.

Infatti dopo un tenero messaggio dell’attrice all’amica e collega Eva Grimaldi, presente in studio, ha successivamente annunciato: “Abbraccio forte a Serena e do l’appuntamento a tutti ai primi di settembre perché lunedì 30 maggio inizieremo le riprese del Paradiso“. Quindi il prossimo lunedì gli attori della soap opera si riuniranno per girare le prime scene de Il Paradiso delle Signore 7. Andiamo quindi a vedere tutte le novità rivelate da Vanessa Gravina durante il collegamento con la trasmissione di Serena Bortone.

Il Paradiso delle Signore 7, è tutto pronto per la nuova stagione: da lunedì partono le riprese

Partiranno quindi lunedì le prime riprese della nuova stagione della soap opera Rai. Mentre per quanto riguarda il cast della soap, in questi giorni molti attori hanno rivelato sui social o nelle interviste se saranno nella prossima stagione della soap o se invece vi diranno addio. Stando alle prime indiscrezioni sono confermate le presenze di Vittorio Conti, Roberto Farnesi e appunto la Contessa Adelaide. Inoltre ci saranno anche Marco e Stefania nonché la Venere Irene.

Alla trasmissione invece ha detto addio l’attrice Caterina Bertone (che dà il volto a Beatrice Conti). Mentre invece tra i ritorni accanto a quelli improbabili di Marta e Teresa c’è quello certo di Ada Manetti. Infatti la finta sorella di Vittorio, interpretata da Desirée Noferini che nei giorni scorsi su Instagram ha immortalato delle foto proprio nei pressi del set del Paradiso. C’è grande attesa quindi per i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore.