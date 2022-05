Ida e Riccardo, colpo di scena! La rivelazione non lascia più dubbi

Ancora una svolta improvvisa nel turbolento rapporto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, protagonisti di Uomini e Donne over

Non c’è alcun dubbio. Il trono over di Uomini e Donne ha due soli protagonisti ormai da molte settimane a questa parte: Ida Platano e Riccardo Guarnieri, i personaggi che più di tutti fanno parlare di sé.

La coppia sta vivendo un momento davvero particolare nel day time di Maria De Filippi. Dopo la brusca rottura di alcuni mesi fa, si continua a parlare di un forte ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo, nonostante non manchino le liti.

Anche ieri Ida ha accusato il suo ex cavaliere di comportarsi in maniera ambigua durante la puntata, raccogliendo le solite frecciatine di Tina Cipollari. Un intreccio che dovrà consumarsi entro il 1 giugno, quando Uomini e Donne andrà in ferie estive, ma probabilmente non fermerà la strana liaison.

Marco Alabiso e la rottura con Ida: tutta colpa di Riccardo?

A confermare quanto la storia tra Ida e Riccardo sia sempre più d’attualità e stia mettendo in crisi la parrucchiera di Brescia, c’ha pensato Marco Alabiso. Gli appassionati di Uomini e Donne lo conoscono bene: è stato un cavaliere all’interno del programma.

Marco iniziò una frequentazione intensa con la stessa Ida, ma non è finita bene. Nelle pagine del magazine di UeD l’uomo spiega come alla base della loro rottura ci sarebbe il pensiero fisso di Riccardo Guarnieri.

Questo il racconto di Marco, in particolare di un episodio spiacevole: “Sono andato a cena con Ida, ha scelto lei il posto dove cenare ma si è incupita di colpo. Quando un cameriere l’ha salutata dicendole che la vedeva spesso lì con Riccardo allora ho capito. Le ho fatto una battuta sul fatto che, tra tutti i posti, lei avesse scelto proprio quello dove era solita andare con Riccardo! Va bene che era l’unico aperto, ma potevamo anche spostarci… parlando poi è anche venuto fuori che lei aveva baciato Riccardo quasi nello stesso luogo dove eravamo seduti noi”.

Tale storia fa intendere come Ida abbia ancora in mente Riccardo, come un’ossessione. Anche se Marco Alabiso ha le idee chiare sulle sensazioni del suo rivale: “Penso che a Riccardo serva sapere solo che Ida ci sia sempre per lui, ma, forse, non nutre dei veri sentimenti per lei”.