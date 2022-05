Guerra in Ucraina, Nato: “Ok piano pace Italia, ma mancano condizioni politiche”. Cnn: Biden pronto a inviare armi più potenti a Kiev

Novantatreesimo giorno di guerra in Ucraina. Mosca stringe la morsa su Severodonetsk, l’esercito russo continua ad attaccare con l’artiglieria e al momento “è in vantaggio” nella regione di Lugansk.

Lo ha riconosciuto anche il generale ucraino Oleksiy Gromov. Il presidente Volodymyr Zelensky parla di genocidio, mentre gli Usa, secondo la Cnn si starebbero preparando a inviare missili a lungo raggio a Kiev, per permettere all’Ucraina di arrestare l’avanzata russa nel Donbass.

Un missile russo Iskander ha colpito una caserma della Guardia nazionale ucraina nella regione di Dnipro, provocando 10 morti e 35 feriti. Lo ha riferito il capo del centro antiterrorismo della regione di Dnipro, Gennady Korban, parlando a Dnipro tv. Secondo Korban, tre missili sono stati lanciati dalla regione russa di Rostov e uno dei tre ha colpito la caserma.

Sfiora quota 4000 il bilancio delle vittime civili accertate in Ucraina, secondo l’agenzia dell’Onu per i diritti umani, ripresa dal Kiev Independent che parla anche di 9 vittime e Kharkiv e di 7 a Lugansk.

La Nato approva il piano di pace dell’Italia: “Noi incoraggiamo ogni tentativo che possa portare a un accordo politico per fermare questa guerra”, dice il vicesegretario generale della Nato Mircea Geoana, “ma mancano le condizioni politiche”, aggiunge.

Ieri, giovedì 17 maggio, il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi ha telefonato a Vladimir Putin. I due leader hanno parlato degli sviluppi della situazione in Ucraina e della crisi alimentare in atto.

Secondo l’agenzia di stampa russa Tass, durante il colloquio Putin ha spiegato al premier italiano che è pronto a contribuire a risolvere la crisi alimentare se le sanzioni contro la Russia saranno annullate, precisando che Mosca si sta sforzando “per garantire una navigazione sicura nel Mar d’Azov e nel Mar Nero e che è l’Ucraina a ostacolarla”. Infine, ha aggiunto, continuerà a fornire gas all’Italia.

Nella conferenza stampa successiva alla telefonata, Draghi ha spiegato: “Ho cercato il presidente Putin: lo scopo era chiedere se si potesse far qualcosa per sbloccare il grano che oggi è nei depositi in Ucraina perché la crisi alimentare che si sta avvicinando e in alcuni Paesi africani è già presente, avrà proporzioni gigantesche e conseguenze umanitarie terribili”.