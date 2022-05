“Meriteresti un sacco di calci in c**o”: ex tronista attacca Tina Cipollari. Web impazzito, ancora una volta l’opinionista divide

Ci sono poche certezze nella vita del telespettatori, ma Tina Cipollari è una di queste. Perché la storica opinionista di Uomini e Donne con il passare degli anni non ha affatto smussato il suo lato polemico e anche in questa stagione di Uomini e Donne lo ha mostrato più volte.

Inutile stupirsi perché il suo carattere è questo e le ha permesso di farsi conoscere da tutti ed è anche il motivo per cui non ci sono possibilità di smuoverla. La settimana scorsa Tina aveva saltato un paio di registrazioni per motivi personali che non sono statui spiegati, ma è tornata in grandissima forma. se ne sono accorti tutti, a cominciare dai protagonisti del Trono Over che sono spesso nel suo mirino.

Ma l’ha notato anche il pubblico a casa e tra chi guarda sempre o spesso Uomini e Donne ci sono anche ex protagonisti. Come Rossella Intellicato, ex tronista per un certo periodo nel 2018 accanto a Ludovica Valli. Dopo aver seguito l’ultima puntata del dating show si è lasciata andare ad un commento su Instagram che non è sfuggito a nessuno. “Non ha rispetto né per i giovani né per le persone di una certa età! Passano gli anni ma ti meriteresti sempre un sacco di calci in c**o!! #tinacipollari”.

Ex tronista attacca Tina Cipollari, in passato erano stato scontri molti intensi

Chi ricorda bene il percorso di Rossella Intellicato sulla poltrona rossa come tronista quattro anni fa, non si stupisce di questo attacco. Perché allora la donna torinese era finita spesso nel mirino di Tina che non capiva il suo percorso ed era convinta che fosse lì più per farsi vedere che per cercare realmente un amore.

Alla fine in effetti Rossella era andata via senza scegliere e po per un certo periodo aveva anche frequentato Jeremias Rodriguez. Da tempo però è tornata a dedicarsi al suo lavoro nel mondo della moda, ha conosciuto il vero amore ed è anche diventata mamma. Ma questo non le impedisce di guardare un programma che conosce bene.

E si è arrabbiata questa volta in particolare per gli attacchi, secondo lei gratuiti, della Cipollari a Pinuccia, la dama di Vigevano che spesso litiga con Tina. Quest’ultima non le fa passare nulla, andando sempre dritta senza fermarsi. Ma la buona notizia c’è: tra una settimana anche questa stagione di Uomini e Donne finirà.