“Provo dolore, sono scoraggiata”: bruttissimo incidente per l’attrice di Beautiful

La star della longeva soap opera Beautiful ha raccontato del suo incidente, che la sta costringendo ad una convalescenza dolorosissima

Dopo moltissimi anni, le trame e gli intrecci della soap opera Beautiful fanno ancora parlare di sé. In Italia tale prodotto televisivo è seguito come il primo giorno, nonostante gran parte del cast sia totalmente cambiata.

Ci sono però i personaggi più longevi, quelli più amati dal pubblico affezionato a Beautiful. Tra questi, il character di Brooke Logan, prima donna dello show. La bionda, divisa in passato tra l’amore di Ridge e Thorne Forrester, è sempre stata molto apprezzata per la sua sincerità ed eleganza.

L’attrice che indossa da sempre i panni di Brooke, ovvero Katherine Kelly Lang, non sta però vivendo un grande momento. La donna statunitense è sempre punto fermo del cast, anche dopo molti anni. Ma la sua vita personale rischia un lungo stop.

Katherine Kelly Lang racconta l’incidente e la convalescenza forzata

Qualche tempo fa era balzata alle cronache la notizia di un brutto incidente per la Lang, durante un’escursione a cavallo. L’attrice, scendendo dall’animale in un tratto accidentato, ha messo il piede su una pietra e cadendo si è fratturata la caviglia in tre parti. E’ stata trasportata d’urgenza in ospedale dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico, è stata ricoverata per due giorni.

La nota Brooke di Beautiful è attualmente bloccata a casa dopo l’intervento chirurgico. Intervistata dal settimanale Chi, ha spiegato il dramma che l’ha colpita facendo riferimento ad un periodo poco fortunato e piuttosto doloroso.

“Sono riposata nella mia casa, ma la convalescenza è molto dolorosa. sento come degli spilli dentro la gamba. Sto tentando di restare ottimista, di non scoraggiarmi ma è dura in queste condizioni”

Dolore e scoramento dunque per la star di Beautiful. Ci vorranno settimane, o addirittura mesi, affinché la sua caviglia guarisca del tutto e la Lang possa tornare a lavorare in piena serenità e senza intoppi fisici.

Il pubblico italiano, che apprezza il lavoro della Lang in Beautiful da molto tempo, l’ha incoraggiata sui social. Tanti i messaggi di conforto e di vicinanza ricevuti dall’attrice da parte dei telespettatori più affezionati al suo personaggio.