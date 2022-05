Ciriaco De Mita: oggi a Nusco i funerali con Sergio Mattarella

Alle 18.30 di questo pomeriggio, venerdì 27 maggio, si terranno i funerali di Ciriaco De Mita, 94 anni, morto all’alba di ieri nella casa di cura dei Pini di Avellino. L’ex premier e segretario della Dc era ricoverato nella struttura dal 10 aprile per un periodo di riabilitazione dopo un attacco ischemico e la rottura del femore. La funzione sarà celebrata nella chiesa di Sant’Antimo.

La salma è stata trasferita ieri nella villa di famiglia a Nusco, dove la moglie Anna Maria Scarinzi e i figli Antonia, Giuseppe, Floriana e Simona, hanno allestito la camera ardente.

Nusco attende il presidente Mattarella

Nella cittadina dell’alta Irpinia, di cui Ciriaco De Mita era sindaco al secondo mandato, si sta predisponendo un imponente servizio d’ordine. Alcune strade saranno chiuse al traffico per permettere l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che prima dei funerali potrebbe recarsi in visita alla ville dell’ex premier.

Tante le personalità che hanno fatto visita alla casa dell’ex leader democratico cristiano in queste ore. Come detto, parteciperà alle esequie anche il Capo dello Stato, a Napoli oggi in occasione della visita di Stato del presidente algerino Tebboune.