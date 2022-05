Ballando con le Stelle 2022, Milly Carlucci beccata nella trattativa con la nota attrice – FOTO

Milly Carlucci sarebbe scesa in campo personalmente per cercare di convincere una nota attrice a partecipare come concorrente al prossimo Ballando con le Stelle 2022. Ecco la risposta della diretta interessata al gossip.

In questi giorni fervono i preparativi per Ballando con le Stelle 2022. La diciassettesima edizione italiana del programma dovrebbe iniziare l’8 ottobre prossimo. Già iniziano a circolare i primi nomi dei concorrenti dell’edizione e, come è noto, Milly Carlucci è attivamente coinvolta nel processo di scelta dei vip che parteciperanno al talent-show.

Sembrerebbe che la conduttrice di Ballando con le Stelle stia lavorando da oltre un anno per far arrivare Mara Venier in trasmissione. Sembrerebbe infatti che per la prossima stagione del programma si stia puntando su nomi molto popolari fra il pubblico italiano, fra cui anche un attore de Il paradiso delle signore, Emanuel Caserio.

Tanti nomi forti per la prossima stagione: decide Milly?

Anche Bianca Guaccero, dopo aver lasciato il suo programma Rai Detto Fatto sarebbe disponibile ad approdare a Ballando con le Stelle 2022. La conduttrice ha già intrecciato un rapporto personale con Milly Carlucci nato durante la trasmissione Il cantante mascherato. Nell’ultima edizione, infatti, era nascosta dietro la maschera Medusa.

Sembrerebbe che il programma punti molto sulle attrici più amate dal pubblico italiano, come ad esempio Violante Placido, sulla cui presenza nel prossimo Ballando con le Stelle ci sono stati diversi gossip. Il tabloid Dagospia, inoltre, avrebbe recentemente beccato Milly Carlucci mentre raggiungeva in camerino un’attrice per proporle Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle 2022, ecco chi è la nota attrice che piace a Milly

Nella seconda metà di maggio, al teatro Parioli di Roma, andrà in scena Manola, lo spettacolo scritto da Margaret Mazzantini che vede come protagonista Nancy Brilli. È proprio durante una delle esibizioni dell’attrice che Milly Carlucci si sarebbe presentata all’improvviso in camerino insieme al marito Angelo Donati.

Nancy Brilli, che ha 57 anni, è uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo italiano. Ha vinto un David di Donatello ed i Nastri d’argento nel 1990 per il film Piccoli equivoci. Ha anche preso parte a delle fiction televisive di grande successo come Commesse ed Il bello delle donne. Da diverso tempo è fidanzata con l’imprenditore Nunzio Pupi D’Angeri.

Questa è la risposta di Nancy Brilli al gossip che la vederebbe nuova concorrente di Ballando con le Stelle 2022:

Ecco un breve frammento dello spettacolo teatrale Manola, dove Nancy Brilli è protagonista insieme a Chiara Noschese: