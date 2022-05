Anticipazioni Una Vita, esplode una bomba ad Acacias: tre vittime

La bomba sta per esplodere ad Acacias ed i danni sono irreparabili, tre vittime ed una serie di feriti: tutte le anticipazioni di Una Vita

La produzione della soap opera spagnola aveva annunciato qualcosa di incredibile che, in effetti, sta arrivando: dopo l’esplosione niente più sarà come prima ed Acacias sarà messa a soqquadro.

È Lolita la prima ad accorgersi che qualcosa per le strade di Acacias non va e condivide i suoi sospetti con Ramon e Antonito non appena nota movimenti strani da parte di Leonardo. Ramon ha intenzione di capire chi è questo Fausto S. che sta seminando il panico, ma non c’è più tempo perché l’irreparabile sta per arrivare. Il Palacios si rende conto che Leonardo sta spiando Lolita e lo segue per capire qual è il suo piano.

A proposito di piani, Fausto fa forti pressioni a Soledad affinché piazzi la bomba entro due giorni in piena città: non c’è più tempo, l’attacco anarchico deve essere fatto nell’immediato. Mentre molti protagonisti sono al tavolo del Nuovo Secolo la bomba esplode e crea danni irreparabili facendo ben tre vittime, un’altra protagonista viene uccisa non dall’esplosione, ma da Aurelio che si sporca le mani dell’omicidio di Anabel pugnalandola. Lui e Genoveva sono gli unici a sapere dell’attacco anarchico che si sta per verificare.

Anticipazioni Una Vita, Antonito, Carmen e Marcelina muoiono nell’attacco

L’esplosione inevitabilmente fa morti e feriti, a perdere la vita ci sono Antonito, Carmen e Marcelina, ma anche Felipe è ferito gravemente: quando Genoveva vede quest’ultimo impossibilitato a respirare fa finta di niente, nonostante lei sia comodamente seduta dalla sua finestra ad osservare l’accaduto. La soap opera spagnola è costretta a dire addio a ben tre personaggi, più Anabel che viene pugnalata da Aurelio, più Natalia che viene uccisa in prigione per volere di Genoveva dopo che la Salmeron l’ha costretta ad uccidere Marcos.

Una vera e propria strage per i telespettatori affezionati che vedranno partire cinque volti della soap opera. Stando alle anticipazioni spagnole, sembrerebbe che da questo momento in poi la trama subirà un salto temporale di ben 5 anni.