Alex Belli e Soleil Sorge lo hanno rifatto! Colpo di scena nella notte: cos’è successo – FOTO

Tornano sulla cresta dell’onda Alex Belli e Soleil Sorge, con i due che lo hanno rifatto. Andiamo quindi a cos’è successo tra i due ex gieffini.

Non finisce mai la polemica tra Alex Belli e Soleil Sorge. L’attore e l’influencer, infatti, sono stati i due protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ma anche al termine della trasmissione le frecciatine non sono mancate: l’ultimo colpo di scena.

Tornano a litigare Alex Belli e Soleil Sorge, che per l’ultimo dissidio hanno scelto Twitter come palcoscenico il tutto solamente per un titolo sbagliato. Questa settimana, infatti, la gieffina è stata raggiunta dal settimanale Chi e parlando di sua mamma Wendy. Proprio in questa occasione ha citato il suo compagno di chimica-artistica. Nel corso dell’intervista l’italo-americana ha iniziato dichiarando: “In realtà mia madre è un monaco buddista, ma allo stesso tempo ha un lato da mamma leonessa“.

Subito dopo questa affermazione, la protagonista del GF Vip ha continuato affermando: “Ha reagito davanti all’ennesima falsità di Alex. Quanto ho preso da lei nel carattere? Tanto, purtroppo e per fortuna“. Una frase che di certo non è stata presa bene da Alex Belli. Infatti l’attore protagonista di CentoVetrine ha deciso subito di rispondere su Twitter, andando quindi a riprendere le parole di Soleil. Andiamo quindi a vedere l’ultimo scontro successo tra i due.

Alex Belli e Soleil Sorge, nuovo scontro social: “Mettiti l’animo in pace”

Dopo le parole di Soleil Sorge a Chi Magazine, Alex Belli è voluto intervenire scatenando di nuovo i numerosi fan del Grande Fratello Vip 6. Infatti l’attore ha ripreso un titolo direttamente dal sito di GiuseppePorro.it. Sul sito del giornalista Mediaset infatti si legge: “Soleil Sorge ancora contro Alex Belli“. Ovviamente il titolo non è di certo piaciuto all’attore che ha voluto rispondere tramite il proprio profilo social.

Quindi Alex sul proprio profilo ha tuonato: “GIUSTO PER LA CRONACA… Poi sono io che parlo di lei!!!” – l’attore ha poi continuato – “L’incoerenza ormai non ha confini… Almeno avere le “palle” di non rinnegare sempre tutto, ma quando lo capirai sarà troppo tardi! Buona vita“. La risposta di Soleil non si è fatta attendere. L’influencer, sempre sui social, ha quindi controbattuto: “Tieni, prenditi sti click ma poi leggi l’intervista e mettiti l’animo in pace. La mia vita è già troppo buona. Xoxo #yourewelcome“. Ancora scintille quindi tra i due che hanno caratterizzato l’ultima edizione del Grande Fratello Vip.