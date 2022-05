“È accaduto sul set”, protagonista di Don Matteo in lacrime: rivelazione da brividi

Una delle protagoniste di Don Matteo è scoppiata in lacrime sul set di Don Matteo. Infatti è arrivata un rivelazione da brividi: cos’è successo.

Manca poco al termine di Don Matteo 13 ed in questi giorni è arrivata una clamorosa rivelazione da parte di una delle protagoniste della fiction. Il momento ha commosso tutti: andiamo quindi a vedere cos’è successo sul set della serie Rai.

Nella serata di ieri è andata in onda l’ultima puntata di Don Matteo 13, nel corso della quale si è scoperto finalmente il mistero sul privato di Don Massimo e quella che sarà la scelta di Anna Olivieri divisa tra Marco e Sergio. Prima dell’episodio finale della ficion, Nathalie Guetta ha deciso di rilasciare una lunga intervista proprio sulla serie Rai. L’attrice che interpreta la perpetua, storico personaggio della serie tv, ha parlato a cuore aperto sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTV.

Infatti sul settimanale di gossip Nathalie ha trovato modo di raccontare il periodo delle riprese della prima stagione, risalente a quasi venticinque anni fa. Sulle pagine di Di Più Tv l’attrice ha quindi affermato: “Avevo circa quarant’anni ed ero appena stata lasciata dal mio fidanzato” – ha poi continuato – “Girando la scena di un matrimonio sono scoppiata a piangere. Terence Hill si è avvicinato a me e mi ha abbracciata“. Andiamo quindi a vedere le confessioni di Nathalie sul settimanale.

Don Matteo, Nathalie Guetta confessa: “Ho fatto pace con Natalina”

Negli anni scorsi Nathalie Guetta ha pensato più volte di lasciare il suo ruolo. Ai microfoni di DiPiùTv ha quindi affermato: “Mi sentivo imprigionata in lei. Poi ho fatto Ballando con le stelle, il pubblico mi ha visto in un’altra veste e ho fatto pace con Natalina“. Mentre invece il rimpianto dell’attrice è quello di non aver mai interpretato una donna coinvolta di un’appassionante storia d’amore. Mentre invece un suo ritorno a teatro al momento è assolutamente fuori discussione.

Dopo nove mesi trascorsi a girare la tredicesima stagione della seguitissima serie tv di Rai1, Nathalie Guetta è pronta a concedersi una meritata vacanza. Nell’intervista infatti si legge come l’attrice sia pronta a lasciare la sua Parigi per visitare New York, dove rimarrà per due settimane. Inoltre Nathalie sta lavorando anche ad un progetto non legato alla tv, ossia l’apertura di una fattoria che accolga animali abbandonati: “Ci sto lavorando con altri attori”. Adesso quindi è un periodo di meritate vacanze per la Guetta dopo la conclusione di Don Matteo 13.