“Sono viva”, spavento per Giulia De Lellis dopo l’accaduto: adesso parla lei

Giulia De Lellis torna a parlare con suoi tantissimi follower di quanto è accaduto e li rassicura dopo il suo stesso forte spavento

L’influencer milanese è sempre in giro per l’Italia -e non solo- agli eventi più inn circondata da tante persone ed il suo grande amore Carlo. Negli ultimi giorni ha fatto preoccupare un po’ i suoi follower.

Giulia De Lellis è molto amata e seguita dai suoi fan che attentamente spiano qualsiasi suo gesto o mossa e non ci vuole molto affinché capiscano cosa sta vivendo la loro influencer preferita. È proprio per questo motivo che la De Lellis ieri su Instagram ha dovuto spiegare ai suoi follower come prosegue la cura della tosse.

È proprio tossendo che inizia il suo video sui social e spiega: “Va molto meglio, anche se non sembra”. Successivamente entra in auto con una sua amica con cui c’è stato un simpatico scambio di battute in cui l’influencer appena 26enne si lamenta dei giovani di oggi.

Giulia De Lellis ed il futuro: la vedremo ancora in TV?

Se è vero che l’influencer è stata protagonista di Discovery è anche vero che ultimamente la scena gli è stata un po’ rubata da un collega, Tommaso Zorzi, che è entrato a gamba tesa nella piattaforma con i suoi amatissimi programmi. La De Lellis è stata protagonista di Love Island che non ha riscosso chissà quale successo, ma ha comunque convinto quei telespettatori che si sono dedicati alla visione del programma che, per certi versi, ricordava Temptation Island, reality show molto ben conosciuto dall’influencer visto che ha passato estati intere a commentarlo con i suoi follower.

Quali sono i progetti futuri di Giulia De Lellis? Non si vocifera di tanti progetti televisivi o cinematografici, ma l’intenzione dell’influencer è quello di sfondare sempre più nel campo della moda e del make-up in attesa di avere la giusta proposta dietro le telecamere che possa veramente fare al caso suo. In questo periodo l’influencer si sta godendo la moda e le serate milanesi, ma non solo, insieme al suo compagno Carlo Beretta, a dispetto di coloro che parlano di una crisi.