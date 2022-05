Tina Cipollari, addio a Uomini e Donne? Arriva la decisione definitiva

La nota e apprezzata opinionista di Uomini e Donne Tina è in dubbio per quanto riguarda la sua permanenza nel dating show della De Filippi

Gran parte dello spettacolo quotidiano, sempre molto seguito, del programma Uomini e Donne è merito dell’esuberanza della più longeva delle opinioniste. Ovvero Tina Cipollari, personaggio ormai iconico dello show.

Da molti anni Maria De Filippi ha affidato a Tina Cipollari il ruolo di prima donna, contestatrice totale all’interno del dating show di Canale 5. Non c’è puntata in cui l’ironia di Tina non venga a galla, per commentare o esprimere le sue opinioni riguardo alle trame e gli intrecci televisivi.

Negli ultimi giorni però qualcuno ha parlato di un possibile clamoroso addio di Tina Cipollari al salotto di Uomini e Donne. Nonostante la fama raggiunta grazie allo show Mediaset, la donna romana sarebbe in dubbio se continuare o meno, anche per scelte di produzione.

Ulteriori indizi sono state le assenze dalle registrazioni delle ultime due puntate andate in onda martedì e mercoledì scorsi. Senza dare spiegazioni, la Cipollari ha disertato la trasmissione, facendo intendere come potesse essere segno di rottura o di riflessione in vista della prossima stagione.

Tina Cipollari e Gianni Sperti in bilico: Mediaset ha preso la sua decisione

Tutto rientrato però. Nella puntata di oggi, giovedì 26 maggio, Tina Cipollari ha ripreso regolarmente il proprio posto tra le poltrone degli opinionisti di Uomini e Donne. Nessun problema grave per la donna, che si è assentata per un paio di giorni per motivi personali.

Anche i rumors su un suo clamoroso saluto sembrano essere alle spalle. Infatti in queste ore Mediaset ha preso la decisione definitiva, senza alcun dubbio: Tina sarà presente anche nella prossima stagione di UeD. Il suo personaggio ironico e criticone è insostituibile per le dinamiche del programma.

Confermatissimo anche Gianni Sperti al suo fianco. L’ex ballerino è un altro fedelissimo del salotto di Maria De Filippi, che si è esposta in prima persona volendo confermare a lungo termine sia lui che Tina Cipollari nel programma da lei condotto e ideato. In particolare Tina, che grazie alle diatribe quotidiane con la tronista over Gemma Galgani fa ancor più parlare di sé.

Il 1 giugno prossimo si concluderà la stagione 2021-2022 di Uomini e Donne. Dunque Tina Cipollari e compagnia saluteranno prendendosi le meritate ferie dalla TV. Ma l’appuntamento con questi protagonisti sempre molto chiacchierati è per il mese di settembre, con nuovi troni e vecchie storie da risolvere.