Soleil Sorge vittima di una spiacevole disavventura: l’incidente lascia tutti di stucco

L’ex star del Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge, è stata protagonista di una spiacevole disavvenutra: scopriamo cos’è successo alla gieffina.

Spiacevole disavventura per Soleil Sorge, che è rimasta vittima di un incidente che ha lasciato tutti di stucco. Andiamo quindi a vedere cos’è successo all’ex gieffina protagonista del Grande Fratello Vip 6.

Nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip nessuno ha stupito come Soleil Sorge e la sua capace di intrattenere, con dinamiche e strategie che hanno letteralmente spaccato il pubblico. Infatti per molti ha coperto il ruolo di “terza incomoda” tra i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran, che lei si è scrollata di dosso chiudendo ogni rapporto con l’attore. Adesso l’influencer è tornata a far parlare di sé a causa di una nuova esperienza. Infatti a breve l’Italo-Americana dovrebbe essere una delle new entry dell’Isola dei Famosi.

Il ruolo previsto nel gioco honduregno per lei è quello di naufraga ospite e la durata di permanenza in Honduras stabilita per lei sarebbe quella di uno sbarco per una settimana di lotta alla sopravvivenza. Un’esperienza che la Sorge vorrebbe sfruttare anche per mostrare le sue curve perfette nei bikini che lei stessa ha realizzato per la collezione moda-mare State of Soleil. Questo è un progetto partito al termine del Grande Fratello e che la sta consacrando come designer e stilista di successo. L’esordio in Honduras dovrebbe avvenire il prossimo 30 maggio. Andiamo quindi a vedere cos’è successo a Soleil.

Soleil Sorge protagonista di un incidente: cos’è successo all’ex star del GF Vip 6

A riportare l’incidente ci avrebbe pensato la stessa Soleil Sorge sul proprio account Instagram. Infatti in una delle stories, in cui ha taggato anche l’amica ed ex coinquilina del Grande Fratello Vip Sophie Codegoni, l’influencer ha comunicato: “E comunque sono parte anche io del ‘non ti riconoscono sulla foto del ‘passaporto’, quindi Sophie non sentirti più sola! Oggi per colpa delle mie treccine è successo anche a me“.

E’ chiaro quindi il riferimento della Sorge all’ultimo episodio che ha visto protagonista la Codegoni. Infatti Sophie non è stata riconosciuta all’ultimo check-in in aeroporto rispetto all’immagine della fototessera presenta nella carta d’identità, per via dei numerosi interventi estetici a cui lei si è sottoposta negli anni, per migliore l’aspetto fisico. Questo episodio inoltre confermerebbe come Soleil sia in procinto di sbarcare per l’Honduras e con lei ci sarà anche Vera Gemma.