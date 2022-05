Serena Bortone ci casca di nuovo: colpo basso per la conduttrice

Colpo basso per Serena Bortone che ci casca nuovamente ed è costretta a tirare il freno a mano: cos’è successo al risveglio

La conduttrice di Rai Uno è amatissima dai suoi telespettatori, ma non sempre le cose vanno come previsto, pertanto è stata costretta ad una battuta d’arresto. Decisamente un colpo basso difficile da accusare.

Serena Bortone è cascata nuovamente nella trappola. La conduttrice di Oggi è un altro giorno è molto amata dai suoi telespettatori che la seguono quotidianamente nel suo talk show pomeridiano in onda dopo il TG1, ma evidentemente non sono abbastanza da sconfiggere la concorrenza.

In particolare, infatti, per il pomeriggio Mediaset sferra una serie di colpi bassi per cui non ce n’è per nessuno e la gara d’ascolti non ha rivali. Il talk show di Serena Bortone ha raccolto nella giornata di ieri, mercoledì 27 maggio, 1.583.000 spettatori pari al 14.5% di share e successivamente Il Paradiso delle Signore in replica ha raccolto 1.393.000 spettatori con il 15.7% di share.

Nella stessa fascia oraria, Canale 5 ha sferrato una serie di colpi per cui non c’è stato niente da fare per Rai Uno: Beautiful fa compagnia a 2.389.000 spettatori pari al 19.4% di share, Una Vita ha convinto 2.339.000 spettatori con il 20.1% di share mentre Uomini e Donne si porta al 25.3% con 2.636.000 spettatori. Il daytime dell’Isola dei Famosi interessa a 1.784.000 spettatori con il 20.4% di share e Brave and Beautiful interessa a 1.585.000 spettatori registrando il 18.2% di share.

Tutti gli ascolti TV della serata di mercoledì 25 maggio

La prima edizione della Conference League è stata vinta dalla Roma che ha battuto 1-0 con un gol di Nicolò Zaniolo il Feyenoord nella finale organizzata a Tirana. La curiosità ed i tifosi giallorossi hanno permesso a TV8 di raccogliere ben 3.293.000 spettatori con il 16,2% di share vincendo così la gara d’ascolti della serata di mercoledì 25 maggio.

La Rai, invece, ha perso quota con un film di cui è protagonista Pier Francesco Favino, Il Traditore, che ha raccolto 1.922.000 spettatori pari all’11.1% di share su Rai Uno. Su Rai Due, invece, una nuova puntata di The Good Doctor ha raccolto 944.000 spettatori pari al 4.5% di share e 768.000 spettatori con il 4% di share con The Resident. Per finire, Federica Sciarelli su Rai Tre ha appassionato 1.671.000 spettatori pari ad uno share del 9.4% con Chi l’ha visto?.

Per quel che riguarda i canali Mediaset, su Canale 5, la fiction con Raoul Bova e Rocio Munoz Morales ha perso un po’ di spettatori rispetto alla prima puntata raccogliendo 2.414.000 spettatori pari al 13.2% di share con Giustizia per tutti. Su Rete 4, Controcorrente ha totalizzato 511.000 spettatori con il 3.4% di share e su Italia 1, Belen Rodriguez e Teo Mammucari hanno raccolto 1.070.000 spettatori con il 7.7% di share con Le Iene.