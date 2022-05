Michelle Hunziker-Giovanni Angiolini, altro colpo di scena: l’ultimo rumor è sbalorditivo

Si è detto tanto sul rapporto tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, ma la verità la sanno soltanto loro e non se la tengono per sé

Una nuova coppia sulle copertine dei magazine di gossip che ha fatto sognare tantissimi fan, ma molto meno altri che credono nei ritorni di fiamma: adesso arriva la verità da persone molto vicine ai diretti interessati.

Le foto pubblicate dal Magazine Chi le conoscono tutti e Michelle Hunziker sembra alquanto serena tra le braccia di Giovanni Angiolini, ma quello che le persone attorno a loro sanno è tutt’altro. La coppia è stata paparazzata in più occasioni, a Milano, ad Alghero e persino nella capitale dell’amore, Parigi. Cosa c’è tra i due? Sembrerebbe che entrambi non siano stati affatto positivi coi loro amici e le persone a loro vicine le quali testimoniano soltanto un’amicizia.

Tuttavia, con dinanzi l’evidenza è difficile pensare che i due siano soltanto amici, è più probabile che Michelle non sia troppo propensa a sbandierare la sua nuova relazione e voglia andarci in punta di piedi per non farsi né fare troppe illusioni. Nonostante quello che le persone vicino alla coppia sanno, quindi, è molto probabile che tra i due ci sia veramente del tenero e che Michelle possa aver messo una pietra sulla sua passata relazione. Chi non sorride sono i fan della coppia che la vedevano bene in un ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti che, evidentemente, non ci sarà.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: successo in amore e nel lavoro

Tutto si può dire di Michelle Hunziker fuorché non sia una donna di successo, oltre la conduzione di Striscia La Notizia, quest’anno ha strafatto con il Michelle Impossible che le ha regalato grandi soddisfazioni. Un programma ricco di brio, ospiti azzeccati e tanto divertimento che sono nient’altro che uno specchio di com’è la conduttrice nella vita di tutti i giorni.

Dalla rete del Biscione sanno perfettamente di non poter fare a meno della conduttrice italo-svizzera, visto e considerato che in termini d’ascolti e di share regala grandi soddisfazioni, Mediaset ha deciso di riproporre il suo programma e magari spalmarlo in più puntate, presumibilmente in un periodo previsto per l’inizio del 2023.