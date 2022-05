Grande Fratello, fiocco rosa alla porta: commozione tra i fan della protagonista – FOTO

Immensa gioia per mamma e papà che appendono un fiocco rosa: mamma un’altra protagonista del Grande Fratello

Per una mamma non c’è gioia più grande che veder nascere il proprio figlio ed è quanto accaduto in queste ore dopo l’annuncio ufficiale tramite i social ad una vecchia concorrente del reality show.

Al Grande Fratello lungo le edizioni sono passati centinaia di concorrenti e migliaia di aspiranti tali, ma solo pochi sono rimasti impressi nella mente o nel cuore dei fan e ancora di meno hanno intrapreso una strada che li portasse verso la celebrità. Tra questi Pietro Taricone, Rocco Casalino, Luca Argentero, Eleonora Daniele, Filippo Bisciglia, Alessandro Tersigni e pochi altri che hanno sfondato nel mondo della TV e non solo.

Tuttavia, in uscita dai reality show non è sempre facile farsi un nome eppure c’è chi lo usa come trampolino di lancio e farsi apprezzare dalla maggior parte del pubblico per trovare la propria fortuna al di fuori delle quattro mura di Cinecittà. Una concorrente che anni fa ha preso parte al Grande Fratello adesso è diventata mamma ed i suoi tanti fan affezionati hanno dimostrato tantissimo amore.

Grande Fratello, Mary Falconieri è diventata mamma: che gioia!

Il verificato su Instagram e tantissimi follower non fanno di te una persona di successo, ma Mary Falconieri è riuscita a fare dei social il suo lavoro e portare contenuti interessanti per i suoi fan a tal punto da ricevere tanto amore dopo la notizia della nascita di sua figlia: “25 Maggio 2022 ore 23:47 è nato il nostro grande Amore, Giulia Schiavello. Stiamo bene e siamo perdutamente innamorati di lei!”. Una grande notizia accolta con tanto affetto dai fan e non solo, tra i commenti ci sono quelli della ballerina di Amici ed ex velina di Striscia La Notizia, Shaila Gatta, Rebecca De Pasquale, Irene Cioni, Nina Rima e tanti altri volti conosciuti.

Papà di Giulia e marito di Mary è Giuseppe Matteo Schiavello, noto avvocato con cui la scintilla è scoppiata ad inizio 2018. Prima di lui, l’ex gieffina è stata con l’uomo più gossippato del momento: Giovanni Angiolini.