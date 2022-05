Grande Fratello, ex concorrente picchiata brutalmente: immagini impressionanti – FOTO

Grande Fratello, ex concorrente picchiata brutalmente: immagini impressionanti. Dopo le dichiarazioni, arriva la foto che chiarisce tutto

Ci sono foto che valgono più di mille parole. Soprattutto perché gli haters non si fermano di fronte a nulla e le parole non bastano per convincerli che sono nel torto. Così Francesca De André ha deciso di fare quello che fino ad oggi aveva evitato.

All’inizio di maggio l’ex gieffina figlia e nipote d’arte aveva denunciato una situazione pericolosa vissuta con il suo ex fidanzati Giorgio Tambellini. Aveva parlato di “condizioni tragiche psicofisiche” confessando di aver lasciato la casa di Lucca nella quale era andata a convivere con lui

Allora però non era entrata nello specifico, come invece ha fatto questa settimana intervistata da ‘Chi’. Ha parlato di un amore malato spiegando che “quando era nei momenti ‘off’ i suoi occhi si trasformavano. E subito sono iniziate le botte. Ogni oggetto a portata di mano, delle sue mani, era utile per colpirmi”.

Grande Fratello, ex concorrente picchiata brutalmente: la foto che convince tutti

E poi ha continuato. “Annullavo me stessa mentre ero sottoposta a ogni tipo di umiliazione, che avveniva sempre in due fasi: la prima a parole, la seconda fisica. Ma io lo amavo”. Sperava che si ravvedesse e invece è andata sempre peggio. Fino a quando lui non ha esagerato

“Ero a terra, il sangue usciva da ogni parte del mio corpo, dalla mia testa piena di buchi, dalle mie labbra, Urlavo ‘Basta, basta, fermati’. Ricordo una serie di calci in testa uno via l’altro, poi il vuoto”. La vicina ha chiamato i carabinieri e un’ambulanza, mentre lui è scappato. Alla fine ha deciso di far partire la denuncia.

Lei ora spera che sia fatta giustizia, ma intanto gli haters anche dopo la sua intervista hanno continuato ad attaccarla dicendo che si stava inventando tutto per pubblicità. E allora lei ha chiesto collaborazione a Gabriele Parpiglia, pubblicando la foto delle sue condizioni dopo il pestaggio. Basta una sola immagine per zittire tutto, perché le sue condizioni sono evidenti e i segni che porta addosso molto visibili. Adesso forse anche chi l’ha sempre attaccata riuscirà a stare zitto.