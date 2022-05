Ex vincitore di Amici lascia l’Italia: Maria De Filippi e i telespettatori sono sbigottiti

Un ex vincitore di Amici ha deciso di lasciare l’Italia, lasciando a bocca aperta Maria De Filippi ed i telespettatori: scopriamo di chi si tratta.

Sono tantissimi i protagonisti che hanno segnato la storia del talent show, Amici. Uno di questi ha deciso di lasciare l’Italia definitivamente. Andiamo quindi a scoprire di chi si tratta ed i motivi dietro a questa scelta.

L’ultimo vincitore di Amici prima della pandemia di Covid-19, in pochi ricorderanno che è Alberto Urso. Il cantante, infatti, dopo anche una partecipazione al Festival di Sanremo è sparito dai radar. Nel 2019, dopo la vittoria del talent pubblicò anche l’album di debutto, per poi assumere il ruolo di coach in Amici Celebrities. Solo l’anno dopo è arrivato l’esordio sul palco del Teatro Ariston, dove però è riuscito a qualificarsi solamente 14esimo.

Da quel momento le apparizioni in televisioni di Alberto si sono davvero centellinate. A Capodanno 2020, prima di partecipare al Festival di Sanremo, ha fatto anche una breve apparizione al Grande Fratello Vip. Mentre invece lo scorso anno è tornato ad Amici come ospite, dove ha cantato al pubblico il suo ultimo singolo. Qualche giorno fa Urso ha dovuto comunicare anche l’annullamento di alcuni dei suoi concerti programmati. Andiamo a vedere cos’è successo al cantante.

Amici, che fine ha fatto Alberto Urso? Annullati i suoi prossimi concerti

Alberto Urso nelle ultime ore ha dovuto comunicare anche l’annullamento dei suoi ultimi concerti programmati. Con delle stories, quindi, il cantante ha rivelato: “Siete la ragione per cui amo cantare, fare musica e condividere le mie canzoni sul palco, siete la mia ispirazione. Sto lavorando per portare la mia musica in tutto il mondo e finalmente nei prossimi mesi sarò così entusiasta di condividere alcune grandi novità sul mio prossimo progetto“.

Sempre Urso ha poi continuato comunicando: “So che vi renderà orgogliosi! Mi dispiace, ma per adesso devo cancellare i miei concerti programmati, ma sono felice di esibirmi presto per voi in un nuovo progetto! Non smetterò mai di ringraziarvi per tutto quello che fate per me! rimanete connessi, manca davvero poco! Vi voglio bene!“. Quindi Alberto sembrerebbe pronto ad una nuova esperienza negli Usa per farsi le ossa e per esportare la sua musica al pubblico a stelle e strisce.