Che Dio ci aiuti 7, incredibile addio! Niente da fare: non ci saranno

Spuntano in rete ulteriori anticipazioni riguardanti Che Dio Ci Aiuti 7. Infatti spuntano due nuovi addii: quali protagonisti lasceranno.

Alla fine Elena Sofia Ricci ci sarà in Che Dio Ci Aiuti 7, anche se la serie Rai continua a perdere pezzi. Infatti altri due personaggi abbandoneranno la trasmissione: scopriamo quali sono e la reazione del pubblico alla notizia.

Alla fine del mese di marzo, dopo tanti rumors che volevano la loro fine, la Rai ha confermato le due serie di Lux Vide. Stiamo quindi parlando di Che Dio ci aiuti 7 ed Un Passo dal cielo 7. Le due fiction nel corso degli anni sono diventate delle vere e proprie pietre miliari del palinsesto del servizio pubblico. Ad oggi inoltre hanno tenuto banco le voci di un possibile addio di Elena Sofia Ricci alla serie, con l’attrice stanca del ruolo di Suor Angela e pronta a dedicarsi ad altri progetti lavorativi.

Tutte le notizie a riguardo però sono state smentite dall’attrice stessa. Quindi la serie ha confermato i personaggi di Suor Angela, Suor Costanza, Monica, Azzurra e Ginevra e tante altre personalità che dalla quinta stagione si sono evoluti diventando più maturi e consapevoli. La realizzazione della sesta stagione è stata molto complicata, in quanto a causa del COVID-19, le riprese sono state bloccate spesse volte. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nel corso della settima stagione e tutte le novità.

Che Dio Ci Aiuti 7, addio a due personaggi: la notizia sconvolge il pubblico

Secondo le prime prime voci di corridoio sembrerebbe che l’amatissima serie tv Che Dio ci aiuti, possa tornare a far parte del palinsesto Rai, già dall’autunno 2022. Ad oggi appare certa la presenza di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci. Infatti nonostante le prime voci di corridoio che davano per certo un suo addio, alla fine l’attrice ha ceduto e farà parte nuovamente del cast. Quindi anche la nuova stagione della fiction ruoterà introno al suo personaggio.

Confermata la presenza di suor Costanza e di Azzurra. Il personaggio interpretato da Francesca Chillemi potrebbe stupire tutti cercando di prendere i voti per entrare in convento. Probabilmente daranno addio alla serie tv, i personaggi di Niko e Monica le cui storie nella scorsa stagione si sono ormai concluse. Per tutti coloro che attendono con ansia i nuovi episodi, possono sempre godersi le repliche dal lunedi al venerdi alle 19:20 su Rai Premium.