Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma e Ida al limite: in studio si scatena il caos

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne svelano che al centro si ritroveranno due amiche: Gemma e Ida sotto i riflettori

Una nuova puntata del dating show di Maria De Filippi andrà in onda oggi con al centro dello studio due dame amiche tra di loro che stanno vivendo un momento molto importante del loro percorso.

Gemma Galgani è tornata a gamba tesa al dating show dopo un periodo d’assenza in cui si è vociferato qualsiasi cosa sul suo conto, perfino problemi di salute che la tenessero lontana da Uomini e Donne. La produzione ha scelto di tenerla in secondo piano perché per lei non arrivava nessun cavaliere, fin quando Maurizio non è arrivata al dating show per conoscerla. Dopo un breve periodo di frequentazione -ovviamente criticato da Tina Cipollari– i due si sono resi conto che la storia non avrebbe avuto un lieto fine.

Le anticipazioni della puntata di oggi, svelano che Gemma non tornerà nuovamente in secondo piano perché per lei arriverà un nuovo pretendente appositamente per farne la sua conoscenza. Sarà ancora una volta un’illusione o la dama torinese può sperare di uscire felice dal dating show e frequentare il nuovo uomo fuori dalle telecamere?

Anticipazioni Uomini e Donne, ancora Ida e Riccardo: Tina scatena il caos

Quando Riccardo Guarnieri è tornato ad Uomini e Donne per Ida Platano è stata una sorpresa ed una botta non facile da digerire, ancor più perché i due stavano conducendo un percorso separati conoscendo dame e cavalieri, l’uno di fronte gli occhi dell’altro. A mettere la pulce nell’orecchio ci ha pensato Tina Cipollari, ma è visibile a distanza di km che i due ancora ci tengono l’un l’altro. Per quanto la coppia provi a tener nascosti i sentimenti reciproci, i continui avvicinamenti al dating show fanno apparire l’opposto di quello che in realtà dicono.

Nella puntata di oggi, stando alle anticipazioni, sembrerebbe che la dama ed il cavaliere vogliano darsi una seconda possibilità scatenando l’ira di Tina Cipollari che li accuserà di aver recitato tutto questo tempo nel tentativo di star lontani.