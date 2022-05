Al Bano, la richiesta è chiara: “Sposa Loredana!”. Matrimonio in vista?

Possibile matrimonio tra Al Bano Carrisi e la sua compagna storica Loredana Lecciso, almeno secondo la richiesta vicina alla coppia

Da circa vent’anni Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso fanno coppia fissa. Il noto cantautore e la donna di origine leccese hanno instaurato una coppia forte, che ha superato anche diverse avversità nel corso del tempo.

I due hanno superato momenti di crisi, come durante la partecipazione di Al Bano all’Isola dei Famosi, quando in diretta televisiva la Lecciso annunciò di volersi separare dal cantante di Cellino San Marco.

Oggi i due sono una coppia solida, con due figli nati dalla loro splendida unione. Ma manca ancora un tassello: Al Bano e Loredana non si sono mai sposati. L’artista tempo fa ha allontanato le voci riguardo un possibile matrimonio in tempi brevi, ma qualcuno pare invece pensarla diversamente.

La figlia Jasmine si confessa: “Farebbero felice tutta la famiglia”

I motivi della loro mancata unione civile o religiosa non sono chiari. Ma Al Bano Carrisi ha sempre dichiarato di sentirsi realizzato anche senza un legame ufficiale con la sua Loredana dopo tutti questi anni.

Ma arrivano parole che potrebbero far cambiare idea alla coppia. Direttamente da Jasmine Carrisi, la primogenita dei due amanti salentini. Intervistata su Nuovo, la ragazza ha ammesso: “Mi piacerebbe tanto che papà e mamma si sposassero, sarebbe un’occasione unica, farebbero felice tutta la famiglia. E spero mi invitino al loro matrimonio ovviamente”.

Ironica e schietta la giovanissima Jasmine, che sta provando ad entrare nel mondo della musica sull’esempio di papà Al Bano e di alcuni dei suoi fratelli, in particolare Cristel e Jari, avuti dalla prima relazione storica con Romina Power.

Le parole della dolce Jasmine faranno cambiare idea ad Al Bano e Loredana Lecciso? Possibile, visto che nonostante non sia una famiglia ‘tradizionale’, questa coppia è molto amata dai fan. I quali vorrebbero vederli convolare a nozze dopo tanti anni assieme.

Possibile che Al Bano non voglia tentare una nuova esperienza matrimoniale dopo il divorzio con Romina Power. Una scelta, al tempo, dettata per divergenze di convivenza e sentimentali, nonostante i due ex coniugi siano rimasti in ottimi rapporti.