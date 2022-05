Don Matteo 14, quale sarà il destino di Raul Bova? L’incredibile spoiler

Ci sono già diversi spoiler riguardo Don Matteo 14. Il capo degli sceneggiatori ha infatti rivelato alcuni dettagli riguardo la prossima stagione.

Manca davvero poco a scoprire come finirà la stagione numero 13 di Don Matteo. Gli spettatori potranno finalmente capire quale se la relazione fra Marco ed Anna sarà destinata ad evolversi. Lei si lascerà trascinare dai ricordi quando vedrà ricomparire il suo ex Sergio La Cava oppure deciderà finalmente di stare insieme a Marco?

Gli spettatori dovrebbero veder tornare a Spoleto non solo Sergio La Cava, ma anche il padre di Ines, che era scomparso proprio nelle prime puntate di Don Matteo 13. La puntata finale di questa stagione chiarirà anche se ci potrà essere la possibilità di veder tornare alla sua parrocchia Don Matteo, ovvero Terence Hill.

Don Matteo 14, incredibile spoiler: torna Terence Hill?

Gli spoiler di Don Matteo 14 sono portatori di cattive notizie per il pubblico dell’amata fiction Rai. Sembrerebbe infatti che anche per il prossimo anno sia confermato Raul Bova nel ruolo di Don Massimo. Per Terence Hill sarebbe dunque stata fatale la lamentela riguardo il numero di puntate registrate per ogni stagione, che lui considera eccessivo.

Terence Hill, infatti, preferirebbe potersi dedicare anche ad altri progetti oltre alla fiction Tv che lo ha visto protagonista per 22 anni. Sembrerebbe che questo non sia stato preso in considerazione dalla Lux Vide e dalla Rai, i produttori della serie. Secondo gli spoiler, Raul Bova continuerà dunque a vestire i panni di Don Massimo anche in Don Matteo 14.

Parla il capo-sceneggiatore: cosa succederà dopo il 26 maggio

Il capo degli sceneggiatori di Don Matteo, Mario Ruggeri, ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente, in cui ha fatto diversi spoiler riguardo la stagione numero 14 della serie Tv. Ha rivelato che gli ascolti saranno determinanti. Si deciderà dunque come procedere solo dopo la fine dell’ultima puntata, in programma per il 26 maggio.

Don Matteo ha spesso avuto uno share televisivo di oltre il 30%, battendo anche L’Isola dei Famosi nella gara degli ascolti, Secondo Ruggeri il segreto del successo del format sta proprio nel riuscire a rappresentare la gente comune, riproducendo degli episodi di vita reale in cui finalmente gli spettatori si possano identificare.

