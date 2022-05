“Mio figlio nella casa del GF Vip 7”: lo rivela una protagonista dell’ultima edizione!

Sonia Bruganelli ha raccontato in una recente intervista i suoi numerosissimi progetti, spiegando anche che lei non ci sarà di sicuro nel GF Vip 7: c’è però Bonolis che ci sta pensando e deciderà se entrare nella casa.

Dopo l’esperienza al GF Vip 6, Sonia Bruganelli aveva fatto capire di non voler ripetere l’esperienza di fare l’opinionista per un’ulteriore stagione. La moglie di Paolo Bonolis, però, sembrava aver lasciato comunque la porta aperta alla possibilità di ripensarci: così poi non è stato, e sicuramente l’anno prossimo non farà parte del GF Vip 7.

Nel corso di un’intervista al settimanale Chi, Sonia Bruganelli ha spiegato di avere ancora gli incubi la notte se pensa a chi dovrà salvare dalla nomination fra i concorrenti del GF Vip. La produttrice spiega come a lei non sembra che sia passato molto tempo dalla fine del programma. Riceve ancora molte telefonate dagli ex inquilini ed ha molti progetti.

Sonia Bruganelli farà tornare in Tv Davide Silvestri?

Sonia Bruganelli ha raccontato che il suo preferito fra i concorrenti del GF Vip 6 prenderà parte ad un suo programma. In particolare, la produttrice sta preparando il ritorno del programma Tv Avanti un altro!, ed ha intenzione di far partecipare l’ex gieffino al Salottino. Dato il rapporto che ha con Davide Silvestri, sembrerebbe trattarsi proprio di lui.

Silvestri si è classificato secondo nel GF Vip 6. A marzo ha anche partecipato ad un’asta benefica insieme alla Bruganelli, dove ha vinto una bambola dal nome Silvia. La moglie di Paolo Bonolis non aveva perso l’occasione per stuzzicarlo. Avanti un altro! non è però il solo progetto di Sonia in cui si potrebbe vedere un ex concorrente del GF Vip 6.

Davide Bonolis andrà al GF Vip 7? L’incredibile scenario

Sonia Bruganelli sta lanciando un nuovo progetto web, dove si andrà alla ricerca di nuovi presentatori: lei vedrebbe molto bene anche il coinvolgimento di uno dei volti del GF Vip 6. Per quanto riguarda i programmi televisivi, l’instancabile produttrice sta anche lavorando alla nuova edizione di Ciao Darwin, che è uno dei programmi più amati dai giovani.

Sonia Bruganelli ha poi fatto un’incredibile rivelazione: suo figlio Davide Bonolis vorrebbe partecipare al GF Vip 7. Si tratta del suo sogno sin da bambino, ed adesso che ha 18 anni sembrerebbe che non ci siano più ostacoli davanti a lui. La moglie di Paolo Bonolis ha infatti spiegato che questa è una scelta che prenderà suo figlio in autonomia.

Ecco uno stralcio dell’intervista a Chi pubblicato da Sonia Bruganelli su Instagram: