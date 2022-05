“Ricovero d’urgenza per un ictus”, dramma Royal Family: tutti col fiato sospeso

Un vero e proprio dramma ha colpito la Royal Family, con il padre della duchessa ricoverato d’urgenz a causa di un ictus: cos’è successo.

La Royal Family torna a far parlare di sè a causa di un ricovero d’urgenza a causa di un ictus. Stando a quanto riportato dai tabloid il padre di Meghan Markle è stato trasferito d’urgenza in ospedale: andiamo a vedere cos’è successo.

Una nuova brutta notizia ha colpito la Royal Family. Infatti il padre di Meghan Markle sarebbe stato colpito da un ictus ed è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale in America. A riportare la notizia ci ha pensato il giornalista Dan Wootton attraverso il Daily Mail. L’uomo a breve sarebbe dovuto andare in Gran Bretagna per assistere al Giubileo di platino della Regina. Inoltre nel corso di questa visita avrebbe anche avuto modo di osservare da vicino il Castello di Windsor.

A quanto pare quindi Thomas Markle non potrà prendere parte a questi eventi proprio perché all’improvviso ha accusato un malore. Quindi il padre di Meghan al momento sarebbe in gravi condizioni. Adesso quindi all’interno dell’ospedale americano starebbe ricevendo le prime cure per riprendersi. Secondo le prime notizie, l’uomo avrebbe anche perso l’uso della parola. Andiamo quindi a vedere cosa sappiamo ad oggi sulle sue condizioni di salute.

Royal Family, il padre di Meghan colpito da un ictus: le sue condizioni

Stando alle prime notizie spuntate, l’Ictus avrebbe fatto perdere l’uso della parola al padre di Meghan. A confermare questa indiscrezione ci ha pensato anche la sorellastra della Duchessa di Sussex, ovvero Samantha. Proprio lei infatti ha rivelato che suo padre di trova nella struttura ospedaliera, dalla quale tutta la famiglia chiede privacy “per la sua salute e benessere”. Inoltre sempre Samantha ha rivelato che al momento il padre ha bisogno solamente di ‘pace e riposo‘.

Prima di lanciare la notizia, Wotton ha preferito attendere ulteriori controlli con lo scopo di capire meglio le sue condizioni di salute dopo il grave ictus. Inoltre al momento le notizie non sembrerebbero essere delle migliori. L’unica cosa che sappiamo è che Meghan non è riuscita a mantenere dei buoni rapporti con il padre. Inoltre neanche dopo la Megxit i due sono riusciti a ricucire i rapporti. Resta quindi da capire qual è stata la reazione di Meghan alla triste notizia.