Isola dei Famosi, dopo l’addio c’è la proposta: presto si sposerà?

Un grande entusiasmo per il volto dell’Isola dei Famosi che, dopo l’addio al reality show, ha ricevuto la grande proposta

Nell’ultima puntata del reality show di Canale 5 ci sono stati più addii che altro e tra di loro c’è chi è tornato a casa ed ha fatto una piacevole scoperta. I fan sono molto curiosi di sapere qual è la verità dietro il gesto visto.

Guendalina Tavassi ha abbandonato suo fratello Eduardo in Honduras ed ha lasciato l’Isola dei Famosi: “Ho delle cose urgenti da risolvere, devo tornare dai miei figli”, con queste parole la naufraga ha deciso di abbandonare il reality show nonostante fosse favorita per la vittoria. Con lei hanno abbandonato anche Blind, Alessandro Iannoni e Licia Nunez lasciando Ilary Blasi interdetta per aver perso tanti naufraghi in un colpo solo.

In molti hanno pensato che il motivo per cui la Tavassi avesse deciso di lasciare il reality show sarebbe potuto essere il suo ex compagno, Umberto d’Aponte, nonché padre dei suoi figli che è tornato sui social tramite il profilo della sorella. Non è chiaro cosa gli abbia riservato la giustizia, ma è evidente che attualmente si trova a piede libero.

Guendalina Tavassi torna a casa e riceve la sorpresa: si sposerà?

La sorpresa del fidanzato di Guendalina Tavassi. pic.twitter.com/NKiim5KYtm — disagiotv (@disagio_tv) May 25, 2022

Ad attendere l’ormai ex naufraga a casa, oltre ai figli, c’era anche il nuovo compagno Federico Perna che le ha organizzato una gran sorpresa per regalarle un po’ di serenità e farle sentire l’affetto di tutti dopo tanto tempo di separazione a causa della permanenza in Honduras. Quando Guendalina ha postato sui social le riprese della sorpresa che le hanno organizzato, ai fan non è sfuggito che la naufraga ha associato ad essi l’emoji dell’anello di fidanzamento.

Effettivamente, potrebbe voler dire tutto o niente, ma ai cuori romantici piace pensare che presto la coppia potrebbe convolare a nozze regalando un po’ di tranquillità e vero amore alla Tavassi che ha già patito abbastanza. Al momento, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi non si è esposta sull’argomento.