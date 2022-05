Dal GF Vip 6 alla Rai: colpaccio per il cast di Tale e Quale Show

Nuova avventura per alcuni dei personaggi che hanno fatto chiacchierare ed impazzire migliaia di italiani durante il GF Vip 6

Sono passate ormai diverse settimane dal termine della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ma nonostante ciò si continua a parlare e chiacchierare nei salotti televisivi dei destini di coloro che hanno partecipato al noto reality quest’anno.

Molti dei protagonisti della nota ‘casa’ di Mediaset stanno infatti tenendo banco nelle varie cronache, in particolare di gossip. Amori sbocciati all’interno del GF Vip, altri che invece si sono strappati una volta fuori dal programma, altri ancora che invece si stanno pian piano concretizzando settimane dopo il termine del reality.

Ma oggi a far parlare ci hanno pensato ancora loro, le protagoniste forse più appariscenti ed intriganti del GF Vip 6. Ovvero le tre sorelle Selassié, le principesse di origini etiopi (ma romane doc) che hanno scatenato tutta la loro esuberanza dentro e fuori dalla casa. Più che di gossip però stavolta si parla di futuro televisivo.

Carlo Conti ha scelto: vuole le Selassié per il suo prossimo show

Jessica, Clarissa e Lulù Selassié sono certamente uscite dal GF Vip 6 con un alto tasso di notorietà. Si sono mostrate come personaggi divertenti ma allo stesso tempo anche sensuali ed attraenti.

La loro carriera nel mondo dello spettacolo è appena cominciata. Per ora si stanno accontentando del loro ruolo da influencer e di comparsate televisive nei vari talk show di Mediaset. Ma sembra ormai tutto fatto per un clamoroso passaggio alla Rai per le tre principesse.

Le tre Selassié infatti sarebbero finite nel mirino di Carlo Conti. Il noto conduttore Rai le vuole nel cast di Tale e Quale Show, il ‘talent’ di Rai Uno che inizierà il prossimo autunno con la nuova ed attesa stagione. Tra i vip pronti ad imbattersi nelle imitazioni canore più disparate ci sono anche le Selassié.

Pare che Jessica, Clarissa e Lulù stiano per dire sì alla proposta di far parte del cast di Tale e Quale Show. Le tre ex gieffine starebbero anche prendendo lezioni di canto da alcuni vocal coach per prepararsi al meglio e non sfigurare. Già si ipotizzano fantastiche esibizioni per il trio, in un programma che può rappresentare una vera e propria rampa di lancio.