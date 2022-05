Emma Marrone scoppia a piangere davanti a tutti: fan commossi – FOTO

Lacrime davanti a tutti senza nascondersi, Emma Marrone è stata ripresa in un momento molto significativo per lei stessa

L’ex giudice di X Factor e vincitrice di Amici è stata ripresa in una valle di lacrime che è stata condivisa sui social. Nessuno poteva aspettarsi una reazione così da parte della cantante toscana.

Emma Marrone ha compiuto 38 anni ed a portarle calore ci hanno pensato amici, parenti ed i suoi fan che sono veramente tantissimi. La maggior parte di questi l’hanno conosciuta quando era molto più piccola, all’inizio della sua carriera e delle sue pene amorose con Stefano De Martino, ma nel frattempo, la cantante toscana è diventata molto altro.

Festival di Sanremo, X Factor e non solo, Emma Marrone ha saputo affermarsi nel mondo dello spettacolo italiano ed ha attirato sempre più fan che si sono riuniti tutti per mandarle un messaggio d’affetto. In particolare, in un video postato su Instagram dalla manager della cantante, Francesca Savini, Emma Marrone si è commossa platealmente nel momento in cui le è stato mandato un messaggio d’auguri da parte del suo immenso fandom che si è riunito per farle la sorpresa.

Emma Marrone, dopo X Factor quali sono i suoi impegni?

Adesso i fan della cantante di Amici di Maria De Filippi sono in attesa di capire quali saranno i prossimi impegni di Emma Marrone. Adesso che la poltrona di X Factor è stata presa dai nuovi giudici Ambra Angiolini, Dargen d’Amico e Fedez, i fan della cantante sono curiosi di sapere quale sarà la prossima mossa. Un nuovo posto in TV? Un ritorno ad Amici? Arriverà un tour finalmente, dopo il Festival di Sanremo? Spegnendo le 38 candeline, sicuramente la cantante avrà espresso uno di questi desideri.

Fin qui i fan di Emma l’hanno supportata in ogni scelta fatta, nei periodi più semplici e quelli più difficili, da un punto di vista privato e professionale. Adesso sta alla cantante portare novità ai suoi tanti seguaci e riuscire a stupirli dopo anni passati in TV e dopo lo stop dovuto al Covid.