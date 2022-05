Don Matteo 13 chiude col botto: arriva lo spoiler dell’ultimissima puntata. C’è grandissima attesa per l’ultimo atto della fiction in onda giovedì prossimo

Nella stagione che ha visto l’addio di Terence Hill e l’ingresso di Don Massimo (interpretato dal bravissimo Raoul Bova), i colpi di scena non sono ancora terminati. Ne vedremo delle belle.

L’attesa è quasi terminata. Andrà in onda giovedì 26 maggio l’ultima puntata della tredicesima stagione di Don Matteo. La fiction di Rai 1 è senza dubbio la più seguita e amata dal pubblico negli ultimi anni. La storia che ha visto per anni protagonista Terence Hill, sostituito proprio nell’ultimo periodo da Raoul Bova, ne vedrà ancora delle belle prima di congedarsi.

Il prodotto della Lux Vide riserverà colpi di scena davvero inaspettati e che stanno tenendo sulle spine i milioni di telespettatori. Ad essere al centro della scena ci sarà il personaggio di Maria Chiara Giannetta che dopo aver iniziato a pensare alla maternità, sarà in crisi per via del ritorno di Sergio e sarà indecisa sul suo futuro. La capitana deciderà di sposare la via della famiglia con il personaggio interpretato da Dario Aita, con il ruolo da mamma della piccola Ines, oppure accetterà la proposta di Valente e si sposterà da Spoleto? Avrà la forza di iniziare un nuovo capitolo della sua movimentata vita?

Don Matteo 13 chiude col botto: tanti colpi di scena nell’ultima puntata stagionale

Secondo le anticipazioni dell’ultima puntata di Don Matteo 13, vivremo anche un giallo riguardo a Don Massimo (Raoul Bova). Il sacerdote infatti si troverà interrogato dai Carabinieri. Il suo passato, accora attanagliato dal mistero, verrà a galla dopo alcuni strani movimenti e degli incontri clandestini con una donna. Non mancheranno le novità anche per lo storico personaggio di Nino Frassica.

Nel capitolo conclusivo di Don Matteo 13, ci sarà un bell’equivoco causato dal maresciallo Cecchini. L’esponente delle forze militari si troverà costretto a sposare l’amata Elisa. Ovviamente le nozze non saranno così semplici da organizzare e portare a termine, tanto da generare qualche colpo di scena. Per avere tutte le risposte in materia non resta che fissare l’appuntamento con la fiction di Rai 1 a giovedì 26 maggio, ore 21.25, sulla rete ammiraglia.