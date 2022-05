Concorrente più discusso del GF Vip 6 sarà opinionista della prossima edizione: da non credere!

Uno dei concorrenti più discussi del GF Vip 6 è pronto ad essere opinionista della prossima edizione: è stato scelto da Alfonso Signorini.

Anche il Grande Fratello Vip 6 è stato ricco di personaggi dalla grande personalità. Infatti uno dei gieffini più discussi è stato scelto da Alfonso Signorini come opinionista: andiamo a scoprire l’ultima indiscrezione.

Dopo il grande successo dell’ultima edizione, sappiamo oramai per certo che da settembre partirà nuovamente il Grande Fratello Vip. Infatti anche quest’anno il conduttore ha scelto di cambiare aria nello studio non rinnovando le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Proprio quest’ultima, dopo un periodo di adattamento iniziale, si era entusiasmata ed era pronta a tornare in trasmissione.

In molti quindi hanno fatto partire il toto-opinionista. Infatti non sono pochi i telespettatori pronti a scoprire chi saranno le nuove opinioniste che accompagneranno Alfonso Signorini in studio. La prima ipotesi trapelata online e rivelata da Ivan Rota era la combo Amanda Lear e Cristiano Malgioglio. L’idea però è subito naufragata, visto che la Lear non sarebbe interessata e Malgioglio a settembre farà parte del programma Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti. Andiamo quindi a vedere chi farà parte della nuova edizione del reality.

GF Vip 7, Alfonso Signorini ha scelto un opinionista: l’incredibile indiscrezione

Alfonso Signorini quindi in queste ore starebbe lavorando per trovare le nuove opinioniste della trasmissione. Così Tv Blog si è fiondato sulla notizia, rivelando chi è il primo nome contattato per questo ruolo. Infatti il presentatore ha rivelato che il primo nome in trattativa sarebbe quello di Katia Ricciarelli, grande amica di Alfonso Signorini nonché ex vippona. La tenore però non ha firmato ancora il contratto con la trasmissione, visto che anche lei potrebbe essere impegnata con Tale e Quale Show.

Infatti il portale specializzato Blogo ha riportato: “A Tale e Quale Show 2022 potrebbe prendere parte anche Katia Ricciarelli (nei giorni scorsi vi avevamo dato conto di tutte le anticipazioni fronte Grande Fratello Vip), la quale sarebbe però contesa anche da Alfonso Signorini per il ruolo di opinionista (dove non sono state confermate Adriana Volpe e Sonia Bruganelli) nel reality di Canale 5. La sensazione è che alla fine questa seconda ipotesi possa avere la meglio“. Bisognerà quindi capire alla fine quale sarà la scelta di Katia Ricciarelli tra Rai e Mediaset.