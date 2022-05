Blind, motivi seri dietro l’addio all’Isola dei Famosi: “Sono agitatissimo”

Il giovane rapper Blind ha scelto di lasciare l’Isola dei Famosi 2022 per tornare in Italia. La spiegazione è abbastanza chiara

Colpi di scena a ripetizione nell’ultima settimana sull’Isola dei Famosi 2022. Il programma condotto da Ilary Blasi ha visto una vera e propria mattanza tra i concorrenti presenti in Honduras nella puntata di lunedì scorso.

La produzione ha annunciato a sorpresa il prolungamento dell’avventura, con il reality show che slitterà la propria conclusione fino al 27 giugno prossimo. Diverse puntate in più e permanenza forzata per i naufraghi.

Non tutti hanno però accettato tale condizione. Ilary Blasi ha così proposto, ai naufraghi più longevi, di abbandonare l’Isola qualora lo volessero. Ben quattro concorrenti, anche molto forti, hanno detto basta: Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Licia Nunez e pure il giovane Blind.

Blind rientra in Italia: situazioni familiari da risolvere

In molti puntavano sulla vittoria finale dell’Isola dei Famosi 2022 proprio di Blind. Il rapper di origini rumene ma cresciuto a Perugia ha scelto di lasciare sul più bello, ma per motivazioni decisamente serie.

Già in puntata Blind aveva fatto sapere di avere questioni familiari da risolvere: “Torno in Italia perché prima di entrare avevo come obiettivo quello di arrivare in finale e questa per me è la mia finale. Ho dei problemi personali privati molti importanti da risolvere e non posso prolungarmi più di questo. Mi dispiace veramente tanto”.

Probabile che Blind si riferisca ai rapporti tesi con la madre, che lo hanno tenuto sulle spine anche durante l’esperienza in Honduras. Intanto il cantautore ha fatto sapere di stare tornando in Italia in queste ore e di essere “Agitatissimo per il rientro, mi sembra tutto surreale“.

Molte le cose da valutare e risolvere, così come i progetti musicali da far evolvere. Intanto una notizia positiva c’è: Blind sta per riabbracciare Greta Tigani, la nail artist che è sua compagna da qualche tempo. Greta qualche puntata fa era anche volata a Cayo Cochinos per abbracciare Blind e mostrargli dal vivo tutto il suo appoggio.

Ma chi è favorito ora per vincere l’edizione attuale dell’Isola dei Famosi? L’uscita di personaggi forti come Guendalina o Blind stesso sposta l’attenzione verso altri concorrenti. C’è chi punta su ‘mostri sacri’ come Carmen Di Pietro o Lory Del Santo, o su personaggi tosti come Nicolas Vaporidis. Ma occhio alle new-entry più recenti, da Marco Maccarini a Mercedesz Henger.