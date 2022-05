Attenzione, pericolo sulle nostre tavole! I due tipi di pesce da evitare

Richiamo da parte del Ministero della Salute: i consumatori italiani devono stare all’erta per questi due prodotti ittici molto amati

L’Italia è un paese straordinariamente ricco in fatto di risorse. Anche e soprattutto in ambito agro-alimentare, vista l’ampiezza del territorio e le moltitudini di allevamenti e coltivazioni su tutto lo Stivale.

Una delle maggiori specialità, amate dalla maggior parte degli italiani, è sicuramente il pesce. L’Italia è una penisola bagnata dal mare su più lati, dunque è molto facile trovare ampia varietà di pesce mediterraneo nei mercati e nei negozi specializzati.

Le nostre tavole però sono a rischio. Lo ha comunicato con ben due note distinte il Ministero della Salute, parlando di pericolo a livello chimico per due specie di pescato che viene venduto nei supermercati di tutta Italia e che rischia di essere già presente nei nostri congelatori.

Il richiamo del Ministero: occhio a questi due prodotti surgelati

Nella giornata di ieri il suddetto Ministero ha emesso i due richiami ufficiali. Una notifica da tenere presente per tutti i consumatori italiani, soprattutto per gli amanti del pesce e dei conchigliacei.

Il primo riguarda un tipo di pesce in realtà importato in Italia, visto che non è presente nei nostri mari seppur molto amato ormai anche alle nostre latitudini: lo stoccafisso. Il prodotto messo sul mercato dalla Antonio Verrini srl e distribuito in molti supermercati, è stato segnalato per rischio chimico.

L’altro pesce a rischio ed in circolazione in questi giorni è un mollusco molto apprezzato e utilizzato per diversi tipi di ricette. Ovvero le vongole, elemento pescato ogni giorno sulle nostre coste. In questo caso si segnala rischio chimico per il prodotto surgelato della Niedditas, azienda sarda specializzata in queste confezioni.

Due prodotti dunque da evitare in questi giorni, in attesa del ritiro totale delle confezioni sul mercato da parte del Ministero della Salute. Ma cosa si intende per rischio chimico?

Si tratta di alimenti e prodotti gastronomici che sono entrati, in fase di lavorazione, a contatto con sostanze non naturali e che potrebbero essere stati intaccati da agenti chimici, nocivi alla salute dell’uomo. Un pericolo purtroppo comune, soprattutto nel mercato alimentare odierno a larga scala.