Arisa e Vito Coppola, il gesto non lascia dubbi: la cantante prende le distanze

Arisa e Vito Coppola hanno fatto sognare il pubblico Rai durante l’esperienza a Ballando con le Stelle che li ha fatti conoscere e, forse, innamorare: ecco qual è il gesto clamoroso della cantante che fa pensare che si siano lasciati.

Poco dopo la vittoria a Ballando con le Stelle 2022, Arisa aveva ammesso i suoi sentimenti per Vito Coppola. La cantante aveva confessato di avere il desiderio di vedere il ballerino molto spesso, mentre lui sentiva il bisogno di avere più di libertà. La coppia non ha mai ufficializzato la loro relazione, neanche davanti all’insistenza di Mara Venier.

Il settimanale Gente aveva riportato di una crisi fra Arisa e Vito Coppola, che per un breve periodo di tempo si sarebbero lasciati. Gli amici di entrambi, interrogati dal settimanale, avevano però chiarito che si trattasse di alcuni disaccordi non gravi. In effetti, dopo qualche giorno, i vincitori di Ballando con le Stelle sono tornati a mostrarsi insieme.

Arisa e Vito Coppola si sono lasciati? Ecco gli indizi

Sembrava che Arisa avesse accettato di trasferirsi a Roma per poter stare insieme a Vito Coppola. La vicinanza della coppia aveva anche scatenato la gelosia dell’ex di lei, che si è detto sicuro che fra i due non ci fosse affatto amore. Fino alla metà di maggio Arisa e Vito Coppola sembravano molto uniti, ma adesso c’è chi è sicuro che si siano lasciati.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione che ha ricevuto riguardo Arisa e Vito Coppola. La vincitrice di Sanremo 2014 avrebbe smesso di “seguire” Vito Coppola su Instagram. Oltre a questo, sembrerebbe proprio che la cantante abbia bloccato il profilo del ballerino. Che cosa è successo fra i due?

Lei cancella tutto, lui no: cosa è successo dopo metà maggio?

C’è un altro indizio che ha fatto insospettire i fan della coppia. All’improvviso, Arisa ha cancellato quasi tutte le foto che la ritraggono insieme a Vito Coppola. Sono rimasti solo gli scatti che appartengono all’esperienza nel reality show di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. Il ballerino campano, invece, avrebbe tenuto tutte le foto di Arisa.

È importante sottolineare che, la fonte che ha scritto all’esperta di gossip Deianira Marzano ha parlato apertamente di una “storia fake che è già al capolinea“. Tornano dunque le accuse mosse dall’ex fidanzato di Arisa, che aveva anche sostenuto che Vito Coppola fosse gay e completamente disinteressato alle donne.

Ecco Arisa e Vito Coppola ospiti a Domenica In: