Addio Mediaset, conduttore lascia: pesantissimo flop lo costringe a rinunciare

Mediaset deve dire addio ad un altro volto della rete che lascerà dopo questa stagione dopo tanti anni di servizio

La rete del Biscione continua a perdere pezzi per strada con un altro conduttore verso l’addio dopo tanti anni in servizio. Il flop raccolto questa stagione è stato sicuramente parte della decisione.

Dopo l’addio a Le Iene, Nicola Savino è stato impegnato con le reti Mediaset sia nel nuovo format Back to school che come opinionista dell’Isola dei Famosi. I suoi impegni nono sono bastati alla rete del Biscione, ancor più perché la realtà ha deluso le aspettative, sopratutto in termini di ascolti. Il programma su Italia 1, infatti, non ha portato a casa quello che realmente avrebbe voluto Mediaset ed indubbiamente è pesato sulla testa del conduttore.

Pipol TV assicura che c’è già l’ufficialità: Nicola Savino a fine stagione lascerà Mediaset, ma ha già trovato un posto dove andare, non resterà con le mani in mano, ma delizierà i suoi fan affezionati con progetti ancora da scoprire.

Cosa farà Nicola Savino dopo Mediaset? L’indiscrezione sul futuro

Sebbene sia d’obbligo parlare, per il momento, di indiscrezioni sul futuro di Nicola Savino, sembrerebbe che il conduttore possa trasferirsi a TV8. Il canale in chiaro di Sky sta raccogliendo un bottino non indifferente per la prossima stagione televisiva, assicurandosi già la conduzione di Caterina Balivo nel programma Chi vuole sposare mia mamma?, ma punta sempre più in alto per diventare un canale maggiormente accreditato proponendo sempre contenuti leggeri che possano acchiappare una gran fetta di pubblico senza particolari target.

Nicola Savino, grazie alla lunga carriera da conduttore e non solo, si appresta a diventare uno dei volti di punta di TV8: gli sarebbero stati proposti, infatti, più di un programma da portare sul piccolo schermo per la prossima stagione. Stando alle indiscrezioni, sembrerebbe che il conduttore possa avere ben due fasce di orari, l’access time e quella della prima serata. In più, potrebbe aggiungersi in extremis un ruolo per lui come pilota di un reality show.