Addio choc in Rai? L’annuncio di un celebre conduttore fa tremare i telespettatori. Potrebbe essere un passo davvero storico

Dopo tanti anni di onorata militanza nella tv di stato, Fabio Fazio potrebbe decidere di abbandonare la Rai. La sua conduzione di “Che Tempo Che Fa” è sempre graditissima da molti telespettatori.

E’ senza dubbio una delle icone più apprezzate attualmente in Rai. Fabio Fazio ha saputo nel corso degli anni conquistarsi il suo spazio, prima su Rai 3 e poi sulla rete ammiraglia. Che Tempo Che Fa è un format sempre molto innovativo e ricco contenuti, che con il passare delle stagioni ha assunto un formato davvero unico. Di anni da Quelli che il calcio ne sono passati tanti e anche il presentatore ligure si è evoluto. Al suo fianco non è mai mancata la verve di Luciana Littizzetto, storica spalla anche nelle esperienze al Festival di Sanremo.

I fan di Fabio Fazio potrebbero però preoccuparsi sentendo le sue parole rilasciate al settimanale TV Sorrisi e canzoni. Il conduttore non si è nascosto parlando del futuro e ha fatto una considerazione che ha spaventato molti seguaci. Con un tono piuttosto ironico, come il suo solito, ha buttato lì una bomba clamorosa.

“Ho quasi 58 anni, l’anno prossimo ne avrò alle spalle quaranta di tv. Magari vado a farmi fare i conti per la pensione“.

Addio choc in Rai? Fabio Fazio mette i brividi a tutti i telespettatori

Chissà se rimarrà solo una battuta o in fin dei conti è solo un modo per abituare un po’ tutti all’idea. Quello che di certo non cambia è il suo modo di affrontare il lavoro. Spesso è stato descritto come “temuto” dai suoi collaboratori, per l’atteggiamento iper professionale sempre mantenuto.

“Diciamo che difendo il mio lavoro e su questo sono intransigente, non accetto compromessi“, ha spiegato Fazio nella sua intervista. Domenica prossima ci sarà l’ultima attesa puntata di Che Tempo Che Fa prima della lunga pausa estiva. Ci saranno ad affiancarlo anche ospiti di un certo rilievo, oltre alle presenze costanti di Nino Frassica, Gigi Marzullo e Orietta Berti. Non resta che sintonizzarsi e sperare che non sia la chiusura dell’ultima stagione con il presentatore di Savona al comando.