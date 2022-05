“Ce l’ho la faccia da papà?”: Uomini e Donne, annuncio sensazionale – VIDEO

L’ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne ha pubblicato all’improvviso la foto dell’ecografia della sua fidanzata: ha dunque fatto un tenerissimo annuncio, spiegando che molto presto diventerà papà, anche se con qualche incertezza.

La sua avventura a Uomini e Donne non è partita nel migliore di modi. La tronista che corteggiava aveva infatti una relazione clandestina. Anche quando l’anno successivo tornò come tronista, la sua scelta portò ad una relazione che sembrò avere diversi tira e molla, senza decollare mai per davvero. La felicità, infatti, l’ha trovata fuori dal programma.

Luigi Mastroianni è un amatissimo ex protagonista di Uomini e Donne delle stagioni 2018 e 2019. Prima fu scelto da Sara Affi Fella, poi scelse Irene Capuano. In molti lo ricordano anche per suo fratello che ha la sindrome di down, con cui ha un rapporto dolcissimo. Luigi si fa vedere spesso insieme a lui, ed è un attivista per i diritti delle persone disabili.

Uomini e Donne, ecco l’annuncio dell’ex tronista

Grazie a Uomini e Donne, l’ex tronista Luigi Mastroianni ha potuto consolidare la sua carriera da deejay, oltre a diventare influencer e motivatore in ambito fitness. Se inizialmente ci sono state diverse indiscrezioni riguardo la sua vita privata, con il tempo Luigi è diventato sempre più riservato.

In molti pensavano che stesse frequentando Mara Fasone, una corteggiatrice conosciuta all’interno degli studi di Canale 5, ma nel 2021 un suo annuncio fece capire che l’ex tronista aveva una relazione molto seria con un altra ragazza. Si è sempre limitato a chiamarla Anna, e per la prima volta ha condiviso una foto insieme a lei per la festa della sua laurea.

“Spero di essere almeno all’altezza”: le insicurezze di Luigi

È stato chiaro sin dall’inizio che la misteriosa Anna avesse un posto davvero speciale nel cuore di Luigi Mastroianni. La ragazza sembrerebbe aver legato non solo con l’ex tronista di Uomini e Donne, ma anche con il fratello: anche per questo motivo, l’annuncio improvviso di una gravidanza non ha sorpreso poi così tanto.

Luigi Mastroianni si è limitato inizialmente a mostrare la foto dell’ecografia. L’ex tronista ha subito ricevuto numerosissimi messaggi di congratulazioni sia su Tik Tok che su Instagram. Ha dunque pubblicato altre foto, ed ha voluto ringraziare tutti. Oltre all’annuncio della gravidanza, l’ex tronista di Uomini e Donne ha anche espresso qualche incertezza: “Ce l’ho la faccia da papà? Che dite? Spero di essere almeno all’altezza“.

Ecco l’annuncio dell’ex tronista di Uomini e Donne, Luigi Mastroianni, riguardo la sua paternità:

Queste, invece, alcune foto del recente viaggio a Parigi di Luigi Mastroianni con la misteriosa fidanzata Anna: