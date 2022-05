Uomini e Donne, è ufficiale: finisce tutto! La decisione di Mediaset

Arriva la decisione ufficiale della rete riguardo a Uomini e Donne, uno dei programmi più amati ed apprezzati del mondo Mediaset

Ascolti sempre altissimi ed interazioni sui social continue. Uomini e Donne resta uno dei contenitori televisivi, nell’area dei talk show ‘romantici’, più seguiti della televisione italiana per i mille intrecci che si creano ad ogni puntata.

Un programma, quello di Canale 5, che va in onda tutti i giorni nel primo pomeriggio. Una fascia che appassiona coloro che seguono in diretta gli intrecci del salotto di Maria De Filippi, tanto da far chiacchierare anche lontano dalle telecamere del programma.

Ma a sorpresa la rete Mediaset ha preso una decisione sulla programmazione di Uomini e Donne, che probabilmente farà scontenti moltissimi appassionati del programma della De Filippi. Si va verso la chiusura della trasmissione, che da giugno prossimo non andrà più in onda su Canale 5.

Una soap opera spagnola al posto di Uomini e Donne

Ma non preoccupatevi troppo. Uomini e Donne andrà soltanto in vacanza, come tutti gli anni. Maria De Filippi ed i suoi aspiranti ricercatori di amore saluteranno il grande pubblico per il termine della stagione televisiva.

Mediaset ha ufficializzato che il 1 giugno prossimo andrà in onda l’ultima puntata della stagione 2021-2022, dando appuntamento a settembre per le nuove trame tra tronisti, corteggiatori e gli innamorati ‘over’ che terranno come sempre col fiato sospeso milioni di spettatori italiani.

Intanto da giugno, alle ore 14:45 su Canale 5 (nello stesso orario di Uomini e Donne) andrà in onda la soap opera spagnola Un altro domani. Dal 6 giugno prossimo tale show acquistato da Mediaset sarà trasmesso in day time per sopperire alla mancanza del salotto di Maria De Filippi.

Si tratta di un intreccio classico da soap, sentimentale, romantico e appassionato. Una storia ambientata nella Spagna degli anni ’50, in pieno regime franchista. Saprà sostituire degnamente le trame di Uomini e Donne?

Intanto c’è grande attesa per le ultimissime puntate della stagione. Nei prossimi giorni arriveranno le scelte finali dal trono classico di Roberta e Luca. Ma ne vedremo delle belle anche dal rapporto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: ritorno di fiamma in extremis tra i due vecchi amanti?