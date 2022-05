Uomini e Donne anticipazioni: Ida e Riccardo hanno scelto, Luca anche. Ci avviciniamo al momento clou del dating show di Canale 5

Una settimana in più, per soddisfare le voglie del pubblico. Anche Uomini e Donne si adegua al trend di Canale 5 che cerca di sfruttare al massimo i suoi programmi di successo. E così allungherà fino a venerdì 3 giugno, ma anche oggi saranno emozioni forti.

Le anticipazioni di Uomini e Donne per la puntata di martedì 24 maggio confermano infatti che sarà un pomeriggio da non perdere. Soprattutto per i fan di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, mai come adesso di nuovo vicini. Tutto ripartirà dalla puntata di ieri, nella quale sulle note del successo sanremese di Diodato i due ex fidanzati hanno ballato insieme.

Come sia andata a finire lo scopriremo nella puntata di oggi come spiegano le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover’ di Lorenzo Pugnaloni. Ida avrà un confronto con Marco, l’uomo che sta frequentando e con il quale è scattato anche stato un bacio. Lui è convinto che Riccardo sia tornato con uo scopo ben preciso e per questo non si fida, ma il loro faccia a faccia andrà male. L’hair stylist bresciana infatti deciderà di chiudere lì la loro conoscenza.

Uomini e Donne anticipazioni: fissata la data per la scelta di Luca Salatino

Ma non è tutto, perché Ida rivelerà di aver confessato a Riccardo mentre ballavano che secondo lei “non è mai troppo tardi“. Un assist perfetto per Maria De Filippi che chiederà al cavaliere pugliese di confessare i suoi programmi senza ottenere una risposta chiara. La stessa che vorrebbe anche la Platano e per questi ci sarà un confronto duro tra i due ex amanti, con fuga dallo studio di entrambi.

Il finale? Non ve lo sveliamo, ma stupirà davvero tutti. Invece Gemma Galgani deciderà di interrompere la conoscenza di Maurizio, il cavaliere giunto in trasmissione apposta per lei. Nonostante un inizio morto promettente, la dama torinese ammetterà di non provare nessun tipo di attrazione e quindi meglio finirla qui.

Non è ancora chiaro se ci sarà spazio per il Trono Classico, ma comunque ci stiamo avvicinando alle puntate delle scelte per Luca e Veronica. In particolare quella del tronista, se non ci saranno cambi in corsa, dovrebbe occupare tutto lo spazio di martedì 31 maggio. Segnatevi la data.