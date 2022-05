Stefano De Martino, novità sconvolgente in vista: non era mai successo fino ad oggi. Carriera ad una svolta, niente sarà più come prima

Un altro weekend con Belen e i due figli, come una famiglia normale. Altre foto che lo documentano, sempre come una famiglia normale. Tutto quello che Stefano De Martino sta cerando in questa fase della sua vita.

Non è un caso se posta le immagini della moglie (che non è mai stata tecnicamente ex), di Santiago e Luna Marì, ma nessuna immagine di coppia. Quello che è un segreto di Pulcinella resterà tale fino a quando entrambi avranno vogli di tornare a mostrarsi insieme. Intanto però c’è una novità importante in vista, che cambierà il suo futuro aprendogli nuove strade.

Perché abbiamo conosciuto Stefano come ballerino e tale è rimasto per tutta la prima parte della sua carriera. Poi però un passo alla volta ha allargato i suoi orizzonti, diventando anche modello e poi soprattutto conduttore e showman. I suoi programmi su Rai 2 sono stati un successo, anche se molte erano scommesse. E ora lo vedremo anche nelle vesti di attore.

Stefano De Martino, novità sconvolgente in vista: presto scopriremo tutto

In realtà tutto già fatto, perché il film è stato girato in Piemonte nei mesi scorsi. Ma dal 9 giugno finalmente nelle sale arriverà ‘Il giorno più bello‘ che segna l’esordio alla regia di Andrea Zanone (autore e spalla di Maurizio Crozza un tv). E accanto a lui avrà alcuni volti notissimi del grande schermo italiano, come Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Al centro della storia Aurelio (Paolo Kessisoglu), che di mestiere fa il wedding planner nell’azienda di famiglia, ‘Il giorno più bello’ appunto. Il suo matrimonio in realtà è finito male e ora sogna di scappare con l’amore della sua vita, Serena (Valeria Bilello), una sua storica collaboratrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Piccolo particolare, Serena sta con Giorgio (Luca Bizzarri) che è il suo più caro amico. Altro piccolo particolare: deve organizzare il matrimonio tra Pier (interpretato da Stefano De Martino) e Chiara (Fiammetta Cicogna) che è la figlia di un imprenditore interessato ad acquistare la sua attività. Tra mille equivoci e situazioni surreali create anche dalla sua altra collaboratrice Adele (Violante Placido) come andrà a finire? Basterà scoprirlo al cinema.