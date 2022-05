“Sgridata dietro le quinte”, Ilary Blasi finisce nella bufera: caos all’Isola dei Famosi

Ilary Blasi sgridata da dietro le quinte è una scena cui tutti vorrebbero assistere visto il suo temperamento: ecco cos’è successo

La conduttrice romana ha il suo bel caratterino, ma sul lavoro è sempre molto diligente, tranne un aneddoto che lei stessa ha voluto raccontare sul set dell’Isola dei Famosi di quest’anno in cui sono dovuti intervenire dal dietro le quinte.

Dal suo pubblico è molto amata, dai colleghi non ha ricevuto grosse lamentele, ma dal dietro le quinte qualcuno ha ben pensato di richiamarla. Ilary Blasi è la colonna portante dell’Isola dei Famosi con il quale si toglie qualche soddisfazione in TV di anno in anno, ma quest’edizione l’ha combinata grossa quando ha preso uno scivolone in diretta riferendosi ad Ilona Staller a cui ha detto: “niente ti scure…a invece che ‘scoraggia’”.

Gaffe clamorosa da parte di Ilary Blasi nella puntata di ieri, lunedì 2 maggio, dell’Isola dei Famosi: “Forse per questo l’unica cosa che ti scoreg…ti scoraggia”. Imbarazzo e risate in studio pic.twitter.com/ZDRfnA20nL — Ref Ref (@RefRef62623343) May 3, 2022

A proposito della gaffe, la conduttrice romana ha ammesso a TV Sorrisi e Canzoni: “Ho fatto continuare Nicola e Vladimir perché non riuscivo a smettere di ridere. Non ci potevo credere. Loro hanno letto al posto mio i 30 secondi canonici prima della chiusura del televoto, mentre gli autori urlavano: “seri, seri!”.

A proposito invece di Alvin, su cui si vociferò qualche screzio, Ilary ha ammesso: “Nella vita ci sfottiamo così. Non è vero che non ci sopportiamo, ci siamo sempre punzecchiati perché c’è molta confidenza tra noi, ci conosciamo da 20 anni. A volte gli autori mi sgridano perché le prove sono importanti per in naufraghi, sono una liturgia e dovrei essere meno “caciarona”. Poi, mentre lo show va avanti, magari mi riposo un po’, tanto che Nicola mi dice: ‘Adesso ripeti tutta la spiegazione della prova’“.

Ilary Blasi e le sue numerose gaffe: la risposta a Striscia La Notizia

Non solo la ‘scur…ggia’, Ilary ne ha fatta di ogni e Striscia La Notizia non se n’è persa una delle sue gaffe: “Striscia è questo, gioca sulle gaffe ed è molto divertente. Non sono permalosa, anzi sono la prima a prendermi in giro. Io gli do il pane, come fanno a non mettermi in classifica” –ha raccontato a TV Sorrisi e Canzoni- “Nella quotidianità quando parlo magari mi sbaglio, sono distratta. Anche a Le Iene con Luca e Paolo e al Grande Fratello Vip facevo un sacco di errori, chiamavo la gente con nomi diversi. Magari pensano che lo faccia apposta, ma io sono davvero così”.