Da Sanremo a X Factor: scelto il terzo giudice dopo Fedez e Ambra Angiolini

Grande rivoluzione ad X Factor con il secondo cantante come giudice che viene direttamente da Sanremo: sorpresa per i fan

Quest’anno ad X Factor hanno voluto osare e proporre un grande team di giudici facendo un doveroso ricambio generazionale per poter sfruttare volti nuovi e dare la possibilità a quelli vecchi di svincolarsi e costruire nuovi progetti. Dopo aver annunciato Fedez e Ambra Angiolini è arrivato il momento di un nuovo grande giudice che nessuno poteva aspettarsi.

Anche per lui, la produzione del talent show di Sky ha deciso di pescare dall’ultima edizione del Festival di Sanremo, nonché tra le amicizie dell’imprenditore milanese con cui si troverà a lavorare ancora una volta. La rivoluzione si fermerà a tre o X Factor sta preparando l’ultimo colpo di scena per gli affezionati fan del talent show?

X Factor pesca dal Festival di Sanremo: Dargen d’Amico terzo giudice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

Riuscirà uno dei talenti di X Factor a far togliere gli occhiali a Dargen d’Amico? Difficile da pensare, ma sicuramente l’annuncio del cantante e produttore come prossimo giudice del talent show ha fatto spalancare la bocca a tanti. La sua presenza ad X Factor non era affatto prevista e nessuno poteva aspettarsi di vederlo seduto accanto a Fedez e Ambra Angiolini annunciati qualche giorno fa. Per Dargen d’Amico, a differenza del suo collega ed amico Fedez, sarà la prima volta da giudice di un talent show, ma considerando il suo estro non sarà a disagio dietro i temuti banchi di X Factor. Quest’anno con Dove si balla ed il successivo album Nei sogni nessuno è monogamo ha fatto divertire una grossa fetta di pubblico e si è fatto conoscere da molti più fan che non vedono l’ora di poterlo vedere in un nuovo ruolo.

Intanto il programma di Fremantle Italia, a partire dall’anno scorso in cui Ludovico Tersigni ha sostituito Alessandro Cattelan, sta attuando una vera e propria rivoluzione per dare un po’ di freschezza e novità ad X Factor ed accaparrare quanto più pubblico possibile.