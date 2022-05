Rai, addio a uno storico giornalista: il triste annuncio in diretta TV. Tantissimi ricordi legati alla sua voce e al suo volto

Marco Civoli lascia dopo 34 anni Rai Sport. Di lui impossibile dimenticare il racconto dei Mondiali del 2006, quando con Mazzola commentò la vittoria dei ragazzi di Marcello Lippi.

Spesso si dice che in questo paese non c’è spazio per i più giovani, in molte professioni, anche perchè i più esperti non si fanno mai da parte. Un rimanere ancorati alla propria poltrona che porta delle difficoltà nel ricambio generazionale. Beh anche in questo lui è stato un vero signore, e dopo 34 anni di onorevolissima carriera ha deciso di dire basta e lasciare il suo prestigioso ruolo. Marco Civoli appende il microfono al chiodo e va in pensione. Il grande personaggio di Rai Sport si è congedato dal pubblico italiano durante la sua ultima puntata alla Domenica Sportiva, con l’amico e collega Jacopo Volpi.

Il giornalista e conduttore milanese, 65 anni, è stato il cantore delle imprese dei ragazzi di Lippi ai Mondiali del 2006. La sua telecronaca, accompagnata dal commento tecnico di Sandro Mazzola, resta scolpita nell’immaginario di tutti gli italiani. “Il cielo è azzurro sopra Berlino”, pronunciato nella notte del 9 luglio è una pietra miliare del racconto sportivo.

Rai, Marco Civoli va in pensione: il triste annuncio alla Domenica Sportiva

Grande tifosi interista, con una fede mai celata, è sempre stato super professionale nelle analisi calcistiche e non. E’ stato co-conduttore della “Domenica Sportiva”, al fianco di Paola Ferrari, nella stagione 2010-2011, con ottimi risultati di ascolto.

“Sono venuto a salutare, a ringraziare tante persone, tanti colleghi, tante colleghe. 34 anni qua dentro, anni spesso senza fiato“, ha detto Civoli rivolgendosi a Jacopo Volpi nello studio della DS. “E adesso tocca ai giovani. Un grandissimo saluto, un grazie infinito a tutti“.

Era entrato in Rai nel 1988 e nel corso degli anni ha condotto diverse trasmissioni di successo, tra cui “Un mercoledì da Campioni” che segnava nel 2006/2007 il ritorno della Champions League sulle reti della tv di stato.

Il 10 agosto 2010 ha effettuato la sua ultima telecronaca della Nazionale italiana di calcio (nella partita persa 1-0 a Londra contro la Costa d’Avorio in amichevole). Fu affiancato in quell’occasione da Bruno Gentili, che poi ne prenderà ad interim il posto in cabina di commento.