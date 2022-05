Non consumate questo prodotto al cioccolato: allerta del Ministero! Bisogna fare massima attenzione per non rischiare problemi di salute

Il Ministero della Salute fornisce quotidianamente la lista di quei prodotti per cui è indicato un alto rischio di essere nocivo per la salute. L’ultimo in ordine temporale è un tortino al cioccolato.

Come ogni giorno il Ministero della Salute monitora i prodotti messi in commercio nei nostri supermercati, con il fine di individuare possibili lotti contaminati o rischiosi per il benessere fisico dei consumatori. Sul proprio portale web, nella giornata di ieri, lunedì 23 maggio 2022, è arrivata una segnalazione di richiamo per quanto concerne un tortino al cioccolato. Nello specifico si tratta di un prodotto dell’azienda ELITE, denominato dal numero articolo KLP 1282. Il punto vendita in cui è stato riscontrato è il BET KOSHER SAS di Alberto Terracina, a Roma. Il nome completo del produttore originario è Strauss-Elite, con sede in Israele. E’ una torta al cioccolato, dal peso di 380 grammi, che potrebbe contenere in sé il rischio di Salmonella. Come indicato a margine in una nota del Ministero nell’avvertenza, a livello cautelativo sono oggetto di richiamo tutti i lotti prodotti antecedentemente al 29/04/2022 e le relative date di scadenza.

Non consumate questa torta al cioccolato: il comunicato del Ministero della Salute

Come spesso avviene in questi casi, l’Ente istituzionale per la Salute consiglia vivamente a tutti di non consumare il prodotto dopo averlo acquistato. Ogni consumatore, anzi, può riportarlo nel punto vendita e richiedere il rimborso completo. Per farlo, basterà indicare la nota del Ministero con il numero del lotto del tortino al cioccolato incriminato.

Per qualsiasi dubbio o necessità di chiarimenti è sempre possibile consultare sul sito governativo la sezione dedicata ai richiami alimentari e all’elenco completo in base alla data di uscita.

Ricordiamo che la salmonellosi, che si rischia di contrarre se si consuma la torta al cioccolato incriminata, può comportare gravi rischi per la salute. Si va da una normale infezione intestinale fino al rischio di setticemia, per tutti i pazienti immunodepressi, oltre a chi è piuttosto avanti con l’età.

