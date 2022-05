Meteo, l’estate in anticipo è finita: arrivano pioggia e grandine. Se qualcuno si era illuso, da oggi dovrà cominciare a cambiare idea

Dall’anticiclone alla grandine il passo è breve, almeno nelle regioni del Nord Italia. Perché nel giro delle prossime ore assisteremo ad un cambio repentino di clima che potrà produrre precipitazioni anche abbondanti.

Martedì 24 maggio infatti le regioni settentrionali saranno attraversate da una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale. Questo comporterà un aumento dell’instabilità e il rischio di temporali localmente intensi nella giornata di oggi. Al tempo stesso, soprattutto nelle regioni di Nord Ovest, aspettiamoci un’attenuazione dell’ondata di calore.

Sarà ancora così mercoledì 25 e giovedì 26. Ma da venerdì rovesci e temporali pomeridiani potrebbero interessare l’Appennino centrale, specie tra Lazio e Abruzzo. Il caldo, sempre tra giovedì e venerdì, subirà una attenuazione sia in Sardegna che sulle regioni centro-meridionali. Al Nord invece, terminata la fase di instabilità le temperature tenderanno di nuovo ad aumentare, con valori in linea o anche superiori alla media stagionale.

Meteo, l’estate in anticipo è finita: al Nords attivano piogge anche abbondanti

Cominciamo dal Nord. L’effetti benefico dell’anticiclone Hannibal è finito, almeno per il momento, e lascerà spazio ad un peggioramento anche improvviso. Colpa di correnti fredde in arrivo dal Nord Europa che provocheranno numerosi rovesci. Tempo in peggioramento a cominciare dalle zone montuose di Alpi e Prealpi, in graduale allargamento fino alle pianure e al basso Piemonte. Ancora soleggiato invece sulle regioni di Nord-Est. Temperature con valori massimi tra i 25 gradi di Torino e i 31 di Bolzano.

Al Centro e in Sardegna invece tempo generalmente stabile. Cielo al massimo poco nuvoloso ma senza nessun rischio di precipitazioni o fenomeni temporaleschi. Temperature massime che saranno comprese tra i 28 e i 30 gradi, anche se nelle zone interne della Sardegna potrebbero essere superiori.

Infine al Sud, Sicilia compresa, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di stabilità che manterranno i cieli sgombri dalle nuvole. Temperature in lieve aumento con valori massimi fino a 35-36 gradi a Bari.