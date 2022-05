“Ha avuto un infarto fulminante”, Antonella Clerici sconvolta dalla notizia in diretta: cos’è successo

Una notizia terribile per Antonella Clerici in diretta TV. La nota conduttrice ha ricevuto l’informazione mentre era nel suo programma

Non poteva esserci notizia più scioccante in diretta quest’oggi per Antonella Clerici. La nota ed apprezzata conduttrice televisiva ha fatto fatica a proseguire con lucidità il suo programma È sempre mezzogiorno.

Ogni mattina, durante la trasmissione in diretta, la Clerici si intrattiene con i telespettatori al telefono, in uno dei contest lanciati dal programma stesso. Oggi la testimonianza di una partecipante al gioco ha letteralmente lasciato di stucco la Antonella nazionale.

“Antonella, devo darti una brutta notizia” – ha tuonato al telefono la signora Paola, concorrente al gioco del ciliegio. “Purtroppo la mia cagnolina è morta di infarto pochi giorni fa”. Una bruttissima notizia in diretta che ha colpito un’amante degli animali come la Clerici.

Come detto la conduttrice è rimasta molto colpita dalla rivelazione della concorrente. Antonella è considerata una di ‘famiglia‘ da moltissimi dei suoi telespettatori, tanto da ricevere rivelazioni o confidenze in diretta, anche senza conoscere certe persone dal vivo.

Antonella Clerici ed il dolore per la perdita del suo cane

La signora Paola, anche lei visibilmente commossa, ha raccontato come se n’è andata la sua cagnolina: “È successo il 17 febbraio scorso, sono ancora disperata. La mia cagna aveva solo 11 anni ma se n’è andata per un infarto fulminante. So quanto tenga anche tu agli animali Antonella”.

La Clerici infatti è una animalista convinta e di conseguenza ha ricordato il dolore per la perdita di Oliver, il suo storico cane di razza labrador che aveva adottato fin da cucciolo. “So bene come soffri – ha detto la conduttrice in diretta – Ci sono passata qualche anno fa quando è morto il mio Oliver. Era un compagno di vita, fu un dolore grandissimo”.

Subito però è arrivato il consiglio di Antonella Clerici, ovvero ha cercato di convincere la signora Paola ad andare in un canile ed adottare un nuovo amico a quattro zampe, così da consolarsi per la perdita della cagnolina e donare affetto ed ospitalità ad un quadrupede meno fortunato.

“Magari non subito, ma sarebbe un gesto importante da parte tua” – ha consigliato la Clerici, mentre la concorrente ha fatto capire di aver già pensato a questa soluzione, ma forse di non essere ancora pronta per tale passo.