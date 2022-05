Il Paradiso delle signore, la malattia costringe l’attrice all’addio definitivo?

Le trame de Il paradiso delle signore avevano fatto insospettire riguardo le reali motivazioni dell’allontanamento del personaggio: adesso l’attrice ha rivelato di avere una malattia che potrebbe costringerla all’addio della soap opera.

La contessa Adelaide, interpretata da Vanessa Gravina, si è allontanata dal centro commerciale de Il paradiso delle signore e quindi da Milano per diverse puntate. Per una buona parte di questa stagione della soap opera, la perfida moglie di Umberto è stata completamente assente. Le motivazioni sono state fin da subito molto chiare.

Vanessa Gravina ha spiegato in diverse interviste che il suo temporaneo addio a Il paradiso delle signore era stato concordato con gli autori della soap opera. Questo per permetterle di poter portare a termine una tournée teatrale a cui teneva moltissimo. La contessa Adelaide, infatti, è comparsa nel finale di questa stagione, e probabilmente divorzierà da Umberto.

Il Paradiso delle signore, chi è l’attrice e qual è la malattia

Nell’intervista al magazine Ok salute e benessere, anche un’altra attrice ha chiarito che il suo addio a Il paradiso delle signore è dovuto a degli accordi con gli autori della soap. A dichiararlo è stata l’attrice Gloria Radulescu, che interpreta Marta Guarnieri, l’ex moglie di Vittorio Conti. Questa volta, però, dietro l’allontamento non ci sono motivi professionali.

Marta Guarnieri, infatti, è partita per San Francisco, negli Stati Uniti, da cui non è più tornata. Non è ancora chiaro se il personaggio farà il suo ritorno nella soap opera nella prossima stagione, che ripartirà a settembre.

