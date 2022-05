Ci sarà anche lei tra i protagonisti de Il Paradiso della Signore 7: ora è ufficiale! A confermarlo è stata la diretta interessata

In una recente intervista Francesca Del Fa ha sciolto ogni dubbio sulla sua permanenza nella fiction Rai. La giovane attrice parla del suo personaggio Irene e delle profonde differenza con lei.

E’ stata senza dubbio una delle fiction Rai più seguite di questa stagione, confermandosi su ottimi dati d’ascolto negli ultimi anni. Stiamo parlando de Il Paradiso delle Signore, che è andato in onda fino al termine di aprile. La sesta stagione ha lasciato molti interrogativi in sospesi e i telespettatori non vedono l’ora di poter riprendere il discorso dopo l’estate. Come confermato dalla produzione, il cast della serie ha interrotto le registrazioni della settima stagione a marzo scorso e rimetterà piede sul set dal 30 maggio 2022. Dopo la consueta pausa estiva le puntate finali verranno girate dopo agosto. L’appuntamento in palinsesto dovrebbe essere al termine di settembre 2022. Come appreso dalle ultime indiscrezioni della stampa di settore, la trama sarà ambientata tra il 1963 e il 1964.

Il cast degli attori vedrò qualche probabile nuovo innesto ma anche tante conferme, a partire da Francesca Del Fa. L’attrice che interpreta la cattivissima Irene, ha raccontato a VeroTv i suoi progetti futuri e la permanenza per un altro anno ne Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore 7, Francesca Del Fa conferma Irene: ci sarà anche nella prossima stagione

Parlando del suo personaggio la Del Fa specifica: “È stato impegnativo interpretarla perché io non sono cattiva come lei. Mi ritengo un’amica leale e soprattutto una persona di animo buono. Di sicuro non sono cinica”.

Durante l’intervista al settimanale, l’attrice ha parlato anche dell’atmosfera che si respira sul set della soap, davvero familiare e conciliante.

“C’è un’aria molto bella e positiva, di gioco, di scherzo, di complicità. Per me è diventata una famiglia, una casa, anche se i ritmi sono molto serrati e veloci cerchiamo sempre di divertirci“.

Francesca ha anche svelato un aneddoto riguardante il suo provino per la fiction. All’inizio era stata scartata per i ruoli di Roberta e Gabriella, finendo per aggiudicarsi quello di Irene, forse la più distante dalla sua reale natura.

Un importante aggiornamento sulla settima stagione de Il Paradiso delle Signore l’ha fornito anche Pietro Genuardi, in un’intervista televisiva di pochi giorni fa. L’attore che interpreta Armando Ferraris ha spiegato: “Dopo il grande successo ottenuto da Ferraris dico che ci saranno nuovi progressi e qualche dipartita”. Non resta che attendere settembre.