Anticipazioni Tempesta d’Amore, protagonista sviene: Maja gelata da quanto accaduto

Questa settimana di Tempesta d’Amore farà sbarrare gli occhi ai telespettatori della soap opera tedesca: tutte le anticipazioni

Per i fan affezionati della soap opera tedesca sarà una settimana molto importante perché la trama giungerà in un punto di svolta con i protagonisti coinvolti in qualcosa di inaspettato agli occhi dei telespettatori.

Nelle scorse puntate di Tempesta d’Amore, i telespettatori hanno assistito all’incontro tra Maximilian e Gerry con quest’ultimo per niente entusiasta di lavorare in lavanderia, mestiere che gli ha procurato Vanessa. Max che non è affatto felice di aver rivisto suo fratello maggiore, prova a convincerlo ad accettare quell’impiego. Nel frattempo, tra Maja e Florian c’è stata sempre più intesa.

I Sonnibichler hanno dovuto far fronte ad un piccolo problema che li ha costretti a trovare rifugio da Michael: a causa dei parassiti che infestano il tetto di casa, quest’ultimo è a rischio crollo ed i tempi per metterlo a posto arrivano fino a sei settimane. In città, nel frattempo, è arrivata una vecchia conoscenza di Rosalie.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, Florian sviene: lo scontro con Hannes

Maja e Florian si incontrano nuovamente, ma la ragazza si rende conto che qualcosa non va e quando lo tocca si accorge che scotta. Non fa in tempo per realizzare che la temperatura di Florian è alta che quest’ultimo sviene tra le sue braccia, nel delirio febbrile, poi, le chiede di non lascialo perché la ama ancora. Un momento molto romantico che presto avrà un risvolto negativo. L’idillio d’amore tra i due protagonisti cessa nel momento in cui Florian incontra Hannes che gli dice che tra lui e Maja c’è qualcosa di speciale, i due cominciano a spintonarsi finché non arriva la ragazza. In un attimo il cuore di Florian cessa di battere: Maja gli dice a chiare lettere che lui ormai appartiene al passato.

Nel frattempo, Rosalie è impegnata ad incontrare Christof al parco per rassicurarlo che Rafael non ha cambiato idea e venderà a lui. Andrè, intanto, fa assaggiare a Werner e Robert una sua nuova creazione culinaria che riscuote ottimo successo.